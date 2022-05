Pablo Tonelli reveló detalles del procesamiento del juez Walter Bento

El diputado de Juntos por el Cambio y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, realizó una ampliación del procesamiento del juez Walter Bento, acusado de integrar una asociación ilícita que liberaba presos federales mediante el pago de coimas.

El juez federal acusado de accionar ilícito, Walter Bento.

El juez Bento se postuló para un concurso en la Cámara de Casación Penal y no hizo aviso de su procesamiento por presuntas acciones ilegales. De esta manera, Tonelli notificó los hechos al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se sumen al proceso de investigación del juez federal. Asimismo, el diputado Tonelli explicó la evolución del procesamiento del juez Bento en diálogo con MDZ.

-¿Cómo viene el procesamiento del juez Walter Bento respecto al agregado que usted le hizo?

Eso se incorpora al expediente. Y lo que habría que hacer en un momento próximo, cuando la comisión de Acusación vuelva a funcionar formalmente, es notificarle al juez Walter Bento esta ampliación de la denuncia.

- ¿Usted lo considera un juez ilícito?

No, ilícito no. Lo que considero es que Bento debería estar suspendido en este momento y no debería estar impartiendo justicia. Pero ilícito no.

- ¿Cómo cree que será el futuro para Bento?

Eso va a depender del resultado de la causa penal. Si ésta termina con alguna condena, ahí no cabe la menor duda de que el juez Bento debe ser destituido. Ahora, si la causa penal no termina con una condena, él igualmente puede ser destituido pero ya no es tan fácil el procedimiento. Pero tal como van las cosas, a mí me parece que Bento va a terminar siendo enjuiciado y al cabo de ese enjuiciamiento se verá si corresponde o no aplicarle la sanción.