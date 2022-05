Qué dijo Alberto Fernández sobre la posibilidad de ir por su reelección

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy en Madrid que lleva adelante su gestión con "toda la fuerza necesaria para que la Argentina se ponga de pie", durante una entrevista en la que fue consultado acerca de si tiene planeado competir para lograr la reelección el año próximo.



Durante su gira por países europeos, el jefe de Estado concedió una entrevista a la cadena española TVE.



"¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?", le preguntaron a Fernández.



"Sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie", respondió.



"Entiendo que ha dicho más o menos que sí", insistió el entrevistador, ante lo cual el presidente señaló: "Definitivamente, definitivamente. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. La mataron mil veces, la persiguieron, la desaparecieron, la derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de que se trata eso de bajar los brazos".



El 17 de noviembre del año último, en ocasión del acto por el Día del Militante, Fernández había planteado la necesidad de que el peronismo eligiera a sus próximos candidatos a través de las PASO.



El 8 de marzo último, en tanto, Alberto se había referido a su gestión como su "primer mandato", durante un acto en la ciudad bonaerense de José C. Paz.