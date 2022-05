Rodolfo Suarez le pidió al PJ que "salga de la burbuja" y apoye la reforma de la Constitución

En su discurso, el gobernador Rodolfo Suarez le propuso al PJ "salir de la burbuja que producen los encantos dogmáticos" y les pidió que acompañen el proyecto de reforma institucional que presentaron en el año 2020. "Vamos a insistir porque es esencial para Mendoza", manifestó y le pidió a la oposición que se abra al debate.

"Vengo a proponerle a la oposición salir de la burbuja que producen los encantos dogmáticos, que sólo vienen sirviendo para poner palos en la rueda a la hora de avanzar sobre las reformas de fondo que necesitan mayorías especiales y que, por su importancia, trascienden el alcance de una sola fuerza política", sostuvo.

"Por este motivo vengo a pedirle a la oposición, con la mejor voluntad de diálogo, que permita abrir el debate de cara a la sociedad. No hay excusas justificables para seguir demorándolo. El proyecto lleva casi 2 años en la Legislatura", esgrimió el mandatario y dejó claro que no hay forma de que se use de excusa la reelección del gobernador. "Cabe recordar, además, que en consonancia con la decisión de autoexcluirme desde el primer momento de todo cuanto pudiera generar el más mínimo conflicto de interés, en el texto del proyecto que hemos enviado, la reelección del gobernador está expresamente bloqueada", sostuvo.

"Con la apertura de este debate de fondo, además de la actualización y ampliación lógica en materia de derechos e institutos jurídicos que han quedado obsoletos en el texto constitucional de 1916, queremos darle la oportunidad a la sociedad de opinar sobre asuntos tales como que el equilibrio fiscal, que significa ni más ni menos que administrar los recursos con responsabilidad y cuidar el gasto público, sea un deber expreso de quien gobierna y un derecho colectivo de los ciudadanos", adhirió el jefe del Ejecutivo culpando al peronismo por el fracaso del proyecto.

"Queremos darle a la sociedad la oportunidad de debatir si cree en la necesidad de bajar el costo de la política terminando, por ejemplo, con la elección de medio término o reduciendo la cantidad de legisladores", remarcó en referencia a la Legislatura Unicameral que plantea el proyecto.

"En definitiva, la apertura del debate constituyente ofrece a la deliberación pública la oportunidad de producir una verdadera reorganización de las bases del Estado para permitirle recuperar con plenitud su tarea enfocada en el desarrollo y en la prestación de mejores servicios, a la par de revigorizar la Constitución provincial, actualizar normas y ampliar derechos", destacó.

"Eso es lo que está en manos de la oposición, por eso le pido respetuosamente que lo destrabe para beneficio de las mendocinas y los mendocinos", finalizó el mandatario.