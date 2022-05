Cornejo destacó el "realismo" de Suarez y lanzó críticas al peronismo mendocino en temas clave

Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza, sostuvo que Suarez habló con realismo en su discurso este 1° de mayo en la Legislatura. Destacó que el mandatario local reconoce los problemas de la provincia y le tiró la pelota a la oposición para aprobar o no la Reforma Institucional.

"Suarez le planteó un gran desafío a la oposición de Mendoza. Tienen que resolver, por si o por no, aprobar la Reforma Institucional. Me parece que habló y definió muy bien el tema de Portezuelo del Viento, que depende pura y exclusivamente al Gobierno nacional. Si se dilata, estamos dispuestos a realizar un plan B con otras obras", comenzó diciendo Cornejo ante la prensa.

Luego del discurso del gobernador @rodysuarez en la Asamblea Legislativa, queda claro que la oposición debe responder el desafío que les realizó. Es concreto: aprobar o no la Reforma Institucional. Deben responder con un diálogo democrático y serio. pic.twitter.com/eW4S8cFsgT — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 1, 2022

Sobre la postura del PJ local ante el discurso del gobernador, Cornejo aseguró: "Ahora tienen que responder sobre este desafío que se hizo y que ha sido muy concreto. Sobre otros problemas que tiene Mendoza, creo que los ha explicado muy bien. Tener 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes es un récord a la baja en esta provincia. También, con mucho realismo él reconoció que hubo aumentos en muchos delitos. Sé que se está ocupando con muchos proyectos".

No se puede responsabilizar al gobernador por los temas económicos. Es lo más ridículo que he escuchado, porque los instrumentos de política económica los tiene el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/IUfsdH7lhO — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 1, 2022

A lo que agregó: "La oposición no puede culpar a un gobernador por los problemas económicos, no lo pueden señalar a él. Es de lo más ridículo que he escuchado. Ellos tendrían que influir sobre el Gobierno nacional para cambiar el desorden macroeconómico que tenemos".

"Tenemos una inflación galopante que el Gobierno nacional no ha podido domesticar y el Frente de Todos de Mendoza debería ocuparse en eso que es de su incumbencia", subrayó el legislador.

Y por último retomó: "Que hayan dicho que no a la Reforma por parte de la oposición, no significa que se haya cerrado la posibilidad de hacerlo. Requiere el dos tercios de los votos y requerimos los votos del Frente de Todos".