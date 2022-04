Quién es la jubilada a la que investigan por los afiches contra CFK

La investigación por los afiches contra la vicepresidenta han complicado a una vecina de Recoleta. Es investigada como presunta responsable del pago por la impresión y pegatina de afiches difamatorios hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pidió la exención de prisión y designó abogado defensor en la causa que tramita en la Justicia en lo Criminal nacional.



Se trata de una mujer de 61 años que dijo ser jubilada, monotributista y sostén de familia y que en el escrito presentado ante el juez nacional en lo Criminal Manuel de Campos solicitó que se revoque una orden de captura en su contra y ser beneficiada con la exención de prisión.



Se ha dispuesto un nuevo allanamiento a su domicilio en Billinghurst al 2100 de la ciudad de Buenos Aires y todavía se intenta dar con su paradero.

La sospechosa designó como abogado a Matías Cúneo Libarona y en el escrito se aludió a "una posible denuncia del señor José Albistur (eventual adjudicatario de carteles en la vía pública), por la posible comisión de los delitos de hurto y defraudación".

Su defensa

"He tomado conocimiento de la existencia de la presente causa y de una posible imputación en mi contra -a raíz de distintas publicaciones en portales de internet-, por lo que concurro a ponerme a entera disposición del Juzgado", consignó la mujer en su escrito.



Además, sostuvo que "habida cuenta que, según distintos medios de comunicación y/o noticias de sitios de internet, en derredor del hecho que se investiga se habrían dispuesto medidas restrictivas de libertad provisorias respecto de posibles sospechosos e incluso sobre mi persona" y "a fin de eliminar cualquier posibilidad de riesgo procesal (posible fuga o entorpecimiento de la investigación) insisto en mi plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citada".



La mujer agregó que no tiene antecedentes penales, "jamás" tuvo denuncias en su contra y vive desde hace más de 20 años en el mismo domicilio, con una hija, a la vez que es sostén de hogar y no tiene intenciones de irse del país "ni nada que se le parezca".



"No luce razonable que se disponga una medida restrictiva de libertad sobre mi persona habida cuenta, principalmente, que a través de esta presentación me estoy poniendo a disposición" para aclarar el hecho que se investiga en un sumario que aún está en estado "embrionario" .



Además del escrito de la sospechosa, el juzgado recibió un pedido similar de otro imputado en el caso, quien también designó como abogado a Cúneo Libarona.



En el juzgado de De Campos se abrió una investigación a raíz de la denuncia de Albistur por ocupación irregular de espacios publicitarios en la vía pública, en la que interviene el fiscal Leonel Gómez Barbella.



De manera paralela, la Justicia de la ciudad de Buenos Aires abrió de oficio otra causa para investigar los hechos.