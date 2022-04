Negri fulminó al Gobierno por las muestras de distanciamiento entre Alberto y Cristina

Mario Negri habló sobre los actos separados que decidieron llevar a cabo en el Gobierno por los 40 años de la guerra de Malvinas. Por un lado, Alberto Fernández lo hizo en el Museo Malvinas y por otro, Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, donde chicaneó a los funcionarios albertistas y le dejó un regalo por su cumpleaños.

"Debe ser la primera vez en democracia que la conmemoración de lo sucedido en las Islas lo toman como una pelea de poder", dijo el titular del bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical sobre el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas.

"Se quebró el poder en Argentina, este Gobierno debe tener mucho cuidado con no deteriorar cada vez más la debilidad que tiene. Nosotros tenemos que apostar a la institucionalidad", agregó el opositor.

Mientras que al mismo tiempo, sostuvo: "A un Gobierno le puede ir bien o mal, pero cuando las diferencias políticas se trasladan al oficialismo en el Parlamento y hay un problema de velocidad, el que lo tiene que frenar el Presidente".

Y sumó: "El Gobierno no es bicéfalo, eso no existe en ninguna parte del mundo. Es una insensatez de quienes se juntaron por un proyecto de poder y no para gobernar a la Argentina". "En el Gobierno hay una disputa de poder que ya se sinceró. El Gobierno está muy alejado de la realidad y debe encontrar la homogeneidad lo más rápido posible".

Por último destacó que en el Frente de Todos hay "todos los días hay una noticia que fortalece a la incertidumbre y a la falta de confianza", por lo que "hay que sostener la estabilidad emocional". Y se mostró optimista para lograr con la UCR las elecciones 2023, "ojalá los argentinos sepan cómo cambiar y hacia donde ir", soltó.