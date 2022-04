Gabriel Boric agradeció el regalo que le envió Alberto Fernández con un curioso video

El presidente chileno, Gabriel Boric, llegó este domingo a la Argentina y agradeció el regalo que le hizo el presidente Alberto Fernández a través de un curioso video que publicó en su cuenta de Instagram.

Según contó Boric, Fernández le envió un disco original de Luis Alberto Spinetta junto a una carta escrita a mano en la que repasa algunas letras del músico.

"Este disco me lo regaló Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Es el disco Artaud de Pescado Rabioso, de (Luis Alberto) Spinetta, pero tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él que creía que me podían servir a mí", contó Boric en un video que publicó en su cuenta personal de Instagram.

El video comienza con unos segundos del tema musical "Bajan" de Spinetta siendo reproducido por Boric en un tocadiscos. "Por cierto, es un disco original de la época. Me pareció un regalo hermoso", aseguró el presidente chileno.

La carta a mano escrita por el presidente Fernández decía: "En este disco, hoy Luis te dejaría estos mensajes". Y luego cita algunos versos del ex integrante del grupo Almendra: "Las almas repudian todo encierro... es esta la fiebre del que espera frente al despertar"; "Aunque me fuercen, ya no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor"; "No creas que ya no hay tinieblas, tan solo debes comprenderlas"; "Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo"; "Siempre soñar, nunca creer"; y "Las habladurías del mundo no pueden atraparnos".

El presidente de Chile llegó el domingo a la tarde a la Argentina en visita oficial para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una intensa agenda que comenzará mañana con una reunión con Alberto Fernández en la Casa Rosada, donde firmarán una serie de acuerdos bilaterales.