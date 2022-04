Martín Guzmán quedó varado en Bariloche

Martín Guzmán permanecía esta tarde en el hotel Llao Llao después de haber dado una charla ante los principales empresarios de la Argentina que se reúnen en ese hotel. El ministro fue el protagonista del cierre de los debates de ese Foro Llao Llao este mediodía antes del almuerzo. Ayer, fue el turno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Los empresarios intentaron que las exposiciones en el foro fueran secretas, algo que no consiguieron. Guzmán, por ejemplo, insistió en que la inflación no bajará inmediatamente y vaticinó que eso sucedería solo mediante un programa económico consistente, lo que generó miradas cruzadas entre los presentes ya que precisamente eso es lo que el Gobierno no mostró hasta ahora para frenar la inflación.

El ministro también sostuvo frente a los empresarios su decisión, inducida desde el kirchnerismo que fue el primero en lanzar la idea, de crear el impuesto sobre la “renta inesperada” para aplicar sobre la supuesta ganancia extraordinaria que tuvieron algunos con la suba de precios producto de la invasión de Rusia a Ucrania.

Cuando terminó la exposición el ministro debía tomar su avión de regreso a Buenos Aires, algo que no sucedió. El problema fue que los horarios estaban demasiado justos para la comitiva del equipo económico y por lo tanto a estas horas el Ministerio intenta reubicar a Guzmán y los suyos en vuelos esta noche.

Mientras tanto, Guzmán instaló su despacho en una de las habitaciones del Llao Llao y desde ahí siguió la acción que se mueve en Buenos Aires. Antes de eso había hablado en privado con algunos de los empresarios presentes, en especial Eduardo Elztain, que ofició de anfitrión para la Fundación Endevour organizadora del evento y que agrupa a los unicornios argentinos.

“Sigue laburando, fue a tres actos sucesivos en Neuquén y Bariloche y ahora estamos viendo cómo regresar a Buenos Aires. No hay ninguna otra cosa danto vuelta”, fue la doble respuesta que dieron desde el Llao Llao a los interrogantes que le hizo MDZ sobre la interna del Frente de Todos y sus problemas con los vuelos.

Encerrado en su habitación, Guzmán repasa trabajo para el fin de semana, mientras sabe que en Buenos Aires, Alberto Fernández lo sostiene mientras desde el kirchnerismo siguen haciendo fila para pedir su renuncia o cuestionarle el cargo. De hecho, una de las bromas que más corrió entre los empresarios reunidos allí fue la paradoja histórica de tener un ministro de Economía al que el oficialismo le pide la renuncia y la oposición ruega que no se mueva del cargo.