Un diputado sindicalista apretó a Alberto Fernández para que remueva a Martín Guzmán

Sin eufemismos, el dirigente de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky espetó al presidente para que remueva al ministro de Economía Martín Guzmán. Específicamente, cargó contra el funcionario por no querer meterse "en la disputa del poder adquisitivo" pero responsabilizó a Alberto Fernández por su continuidad en el gabinete. "Paso la pandemia, dejamos atrás al macrismo y los precios siguen aumentando, por eso creo que hay responsabilidad de quien gobierna", manifestó.

"Tenemos un aumento en los precios de los alimentos, la inflación es un tema que nos erosiona a diario, es un momento difícil", manifestó en diálogo con Radio 10 y si bien reconoció que "se nota que hay una recuperación económica en el país", aclaró que "todavía no logramos recuperar el poder adquisitivo".

"Pareciera que Martín Guzmán no quiere meterse en la disputa del poder adquisitivo", aseveró Yasky. "Hoy hay personas que no llegar a la canasta básica, y en ese tema veo que Martín Guzmán no tiene voluntad de cambio", remarcó sumándose a las críticas que el kirchnerismo viene exteriorizando contra la gestión de ese funcionario.

uD83DuDC49 #Argenzuela | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? "Hoy hay personas que no llegar a la canasta básica, y en ese tema veo que @Martin_M_Guzman no tiene voluntad de cambio", @HugoYasky a @rialjorge uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/QjPs8Llyzc — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) April 29, 2022

Pero más allá de eso, Yasky apuntó directamente contra Alberto Fernández y dijo que él es el verdadero responsable de corregir sus políticas económicas. "No es un tema de cambiar de persona, sino, de cambiar de políticas, esto involucra también a Alberto Fernández", subrayó

"La asignatura pendiente es la distribución de la riqueza, es algo que el Gobierno no puede resolver", sostuvo. "Desde el sindicalismo también deberíamos revisar ciertas cosas, pero la responsabilidad mayor esta en quien gobierna", agregó el sindicalista cercano a Cristina Fernández de Kirchner.

Por último criticó hasta el modo de hablar de Martín Guzmán a la hora de referirse a estos temas. "No hay coraje político, no me entusiasma escuchar a un ministro de economía hablar en un tono tan amable, necesitan accionar frente a la distribución de la riqueza", señaló.

"El gobierno no puede ser una figura ausente, neutral, tiene que jugar a favor del mas débil y en este caso de los trabajadores", finalizó Yasky.