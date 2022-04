La explosiva declaración de Lorenzetti contra la máxima obsesión del kirchnerismo

Ricardo Lorenzetti se metió de lleno en la polémica por las reformas judiciales que impulsa el kirchnerismo y aseguró que no es coherente que quienes querían una Corte de cinco miembros hoy pidan que sean "10 y mañana 15". “La Corte no puede hacer populismo judicial”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

“En 2006 hubo una ley que fue votada por los mismos que hoy están discutiendo eso. Hay que tener coherencia ante los ciudadanos, si decimos que tienen que ser cinco, nueve o quince no somos serios ante los ciudadanos, esta es una regla que se debe mantener en el tiempo”, manifestó entrevistado por Eduardo Feinmann.

“Cuando yo asumí la presidencia del tribunal, le pedimos al Congreso que dictara una ley para resolver el problema y en ese momento se dispuso una reducción gradual del número de miembros de la Corte hasta llegar a 5, que es el número histórico de la fundación del tribunal”, sostuvo y dijo que deben mantenerse por encima de este tipo de disputas políticas. Sobre todo cuando el Poder Judicial ni siquiera ha sido consultado sobre una reforma que lo afectaría directamente.

En este sentido, Lorenzetti dijo que antes de reformar la Corte debe avanzarse con otros temas para mejorar la Justicia. "Hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, cerca de 200 jueces nacionales y federales, de manera urgente”, disparó. Por elipsis, cuestionó así la integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura adjudicándole la demora para nombrar magistrados y defendió el fallo de la Corte que vuelve a elevar a 20 el número de integrantes con la presidencia del titular de la Corte.

“El Consejo tiene que saldar falencias administrativas; por ejemplo, en un juzgado de Morón se ordenó el desalojo porque no se pagó el alquiler, en otros sectores no hay edificios; es un sistema que hay que cambiar, hay que mejorar rápidamente si no el Poder Judicial no va a funcionar”, explicó.

Por otro lado, se refirió a quienes lo acusan de haber sido funcional al kirchnerismo y refutó con hechos ese argumento. "Yo he firmado en contra del kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes, como la sentencia del 2013 contra la democratización de la Justicia, cuando la Presidenta tenía un alto porcentaje de votos, muchísimo poder, el control del Congreso”, recordó.

“No sé si recuerdan pero cuando cambió el gobierno yo era la persona más amenazada porque decían que yo era el titular del lawfare... Mi obligación es estar por encima de eso como juez de la Corte y respetar la Constitución Nacional", adhirió en referencia a los escraches que sufrió por parte del kirchnerismo durante el Gobierno de Mauricio Macri.