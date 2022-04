Las diferencias entre la interna en Juntos por el Cambio y la crisis del Frente de Todos

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió este miércoles un comunicado a través del cual le cerró las puertas al diputado nacional Javier Milei lo que generó una especie de “fractura interna” entre la jefa del PRO, Patricia Bullrich, y algunos de los considerados “halcones”, entre los que se encuentra Mauricio Macri, quien había manifestado cierto afinidad con el líder de La Libertad Avanza.

Ante esto, el analista político Marcos Novaro en una entrevista con MDZ Radio definió las diferencias internas de Juntos por el Cambio como “una crisis de crecimiento y de aprendizaje, nada que ver a la grieta interna del Frente de Todos", de la cual manifestó que es una “crisis producto de la frustración”.

“Estas peleas del Juntos por el Cambio es porque están creciendo a diferencia del Frente de Todos. La oposición tiene grandes posibilidades de ganar las presidenciales en 2023 porque están terminando unidos. Al contrario del oficialismo presidencial que se están peleando antes del fracaso y Cristina Fernández de Kirchner no tiene incentivos para seguir al lado de Alberto Fernández”, describió.

Además, expresó que la discordia de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri se debe a que “el expresidente decidió el silencio y obvió la incorporación de Javier Milei a JxC”.

“Macri se dio cuenta de que sería difícil la incorporación de Milei en su frente al conocer que a varios de sus integrantes no les cae bien la presencia del libertario. Para algunos Milei es un reformista muy audaz y para otros es un violento populista de derecha”, dijo.

“Hay algunos que lo definen entre Bolsonaro y Menem. Otras personas como Elisa Carrió dicen que Milei no tiene nada que ver con Menem y me da la sensación de que todavía no está muy hablada la figura del diputado libertario en la interna de Juntos por el Cambio y que cada quien mira su propio negocio”, agregó.

Entonces, el analista explicó que, a pesar de que Macri reconoce que Milei mide “muy bien” en las encuestas, esta decisión le permite a Juntos por el Cambio "generar un programa de gobierno”.

“Hay que dejar crecer la imagen de Javier Milei para ir creciendo a la par. Por eso para algunos dentro de la oposición la figura del diputado nacional puede ser posibilidad para crear un programa combativo y profundo de reforma”, aseveró.

Marcos Novaro expresó que Patricia Bullrich “se sintió tentada de postularse con Javier Milei para ganar votos, pero la decisión de la Mesa Nacional marca la directiva de que la coalición necesita formar unidad entre los partidos que forman Juntos por el Cambio".

“Él está pensando en formar consensos sin tensionar la relación entre los miembros que integran su partido. Macri quiere ser inclusivo para sumar a otros y le huye a su figura como peleador. Pero deja a Bullrich, que ha hecho una muy buena campaña, como la peleadora del frente y no creo que le guste esa representación”, sentenció.