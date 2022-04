Juntos por el Cambio y la historia de nunca acabar

Reunidos en el contexto de revelaciones periodísticas que colocaban en el centro de la escena al presidente de la UCR a nivel nacional y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, las autoridades de Juntos por el Cambio alumbraron un documento en unidad que Patricia Bullrich hizo estallar, sólo unas horas después.

El acuerdo puso entre otras condiciones trazar una raya en la arena que diera por terminada la denominada "cuestión Milei". El provocador libertario —autocaracterizado como "mini marquista"— revuelve el avispero y amenaza con pescar votos en la propia pecera de la coalición opositora, en particular entre los votantes del PRO.

Por otra parte, la posibilidad de acordar con Javier Milei hace correr de espanto a la socia menor: Elisa Carrió, quien batió el parche fuertemente con respecto a la posible incorporación del libertario minimarquista, destratándolo casi en el mismo tono en el que el propio Milei destrata al resto de la política en nuestro país.

Un dato relevante desde lo anecdótico es que tras la reunión, luego de las aclaraciones de Morales y del retruécano de Mauricio Macri —insistiendo con la inconveniencia de la relación con Sergio Massa—, y firmado el documento por todos los componentes de la alianza opositora, la presidenta del PRO lanzó un comunicado en donde rechaza la decisión de cerrar toda posibilidad de acuerdo con Milei.

El texto, breve, señala: "Estimados: considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales. Tampoco es prudente a un año y 4 meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos, ni el programa de Gobierno. Por lo cual, considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones".

Desde el entorno de Bullrich aclararon ella no escribió el documento de la coalición, ya que llegó tarde a la reunión porque volvía de Estados Unidos de dar una conferencia con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Además, que al llegar y enterarse de lo discutido sobre Milei quiso sumarse al debate, pero le dijeron que "la decisión estaba tomada".

Por otra parte, sobre la foto de Bullrich con el documento, indicaron que no estaba escribiéndolo, sino tomando nota del debate de las distintas posiciones sobre otros temas, ya que "la discusión sobre Milei se dio cuando ella no estaba presente".

La trastienda de lo que está pasando se encuentra en el hecho de que la ex ministra de Seguridad considera que Horacio Rodríguez Larreta juega sucio y, tal como le advirtió en privado a Macri, no descartaría romper e ir por su propia vía tras una alianza con Milei, a disputar directamente la presidencia de la nación.