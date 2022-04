La férrea defensa de Martín Guzmán ante los cuestionamientos hacia su gestión

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que el Gobierno pretende mantener "las mismas metas diseñadas en el programa original", con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en materia de reducción de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de financiamiento del Tesoro con emisión monetaria. Sobre el impuesto a la renta inesperada señaló que "no hay nada que esté atacando a la inversión, buscamos favorecer a quien reinvierta esa renta inesperada por la guerra".

Por otro lado, habló de los cuestionamientos internos en las arcas del Frente de Todos y dijo: "Yo me dedico a usar cada minuto que tenemos para gestionar políticas en pos de mejorar la vida de nuestra gente. El presidente me permitió conducir un proceso que pueda contribuir a sanar las heridas de Argentina. Hoy tenemos circunstancias que desde el punto de vista histórico son excepcionales y la responsabilidad tiene que ser bien elevada y yo me enfoco 100% en cuestiones de la gestión. Mi misión es esa: dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder".

Las afirmaciones de Guzmán se dieron en el foro Pulso 2022, organizado por el Diario de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, Allí, entre diferentes temáticas abordadas, sostuvo que "lo que sí se irán adaptando son las proyecciones en un contexto internacional, que es de incertidumbre para todo el mundo y que ha convertido a la inflación en el principal problema internacional".

Asimismo expresó que "para tranquilizar la economía es fundamental tener un conjunto integral de condiciones tales como una estructura productiva inclusiva, que haya más estabilidad a partir de la generación de más divisas y más exportaciones, y con más dinámica desde lo productivo".

En tanto, sobre el impuesto a la renta inesperada esgrimió: "Buscamos construir un mecanismo que permita colectivamente acercar una solución que es del colectivo. Para que una sociedad se desarrolle sobre pasos firmes se requiere que el crecimiento se comparta. No hay nada que esté atacando a la inversión, buscamos favorecer a quien reinvierta esa renta inesperada por la guerra. Buscaremos articular una solución que ayude a la Argentina".

"Hemos hecho mucho en cuanto la estructura tributaria partiendo de una realidad que es que Argentina tiene una estructura resultado de múltiples emergencias que no termina estando alineada con lo que hace falta con un país con incentivos adecuados para el crecimiento de la producción y el empleo y que muchas veces ha dejado al fisco en una situación debilitada. Por supuesto siempre hay un camino importante que recorrer", cerró.