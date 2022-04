El jet lag de Suarez, las candidatas tapadas y tensiones

El domingo primero de mayo en Mendoza la política no tendrá descanso: se abren las sesiones ordinarias de la Legislatura y el gobernador Rodolfo Suarez debe dar su discurso anual. El Gobernador tendrá "jet lag", pues estará recién llegado de su viaje a Israel junto a otros mandatarios provinciales y el ministro del Interior Wado de Pedro. Suarez hará un balance y volverá a pedir por la sanción de algunos de sus proyectos fetiches, como la reforma de la Constitución.

En la Mesa del Poder se analizó si esa gira fue productiva, si fue una visita "turística" o si se podrá sacar provecho. Entre otras cosas, la duda que queda es si Suarez logró acercar posiciones con De Pedro para ayudar a que el laudo por Portezuelo del Viento favorezca a Mendoza o al menos que le dejen hacer otras obras con los 1023 millones de dólares disponibles. Por las dudas, ya hay lobby empresario y político para darle destino a esos recursos.

Este viaje tuvo como objetivo aprender nuevas prácticas para el control y el consumo del agua. Suarez se "sorprendió" con la puñalada que significó la intención de la Nación de concentrar el manejo del agua en un organismo nacional, algo inconstitucional pero que además marca una tendencia: el Gobierno, como ha ocurrido siempre con el kirchnerismo, busca concentrar decisiones, poder y el manejo de recursos económicos y naturales.

Candidatos y sucesores

La asunción de los nuevos legisladores marca una nueva era: una Legislatura polarizada, con pocos matices y con mucha comodidad para el oficialismo. Tanto que, como se mencionó en el debate en la Mesa del Poder, muchos radicales dicen que el resto de los legisladores "serán un decorado". El Frente de Todos y el Frente Cambia Mendoza tendrán casi todo; pero con el agregado de las disputas internas en el PJ que puede debilitarlos aún más.

Asimismo, el peronismo logró definir algunos cargos, pero otros aún están en duda, a pesar del plazo casi vencido. Por el lado del oficialismo, el Frente Cambia Mendoza Cecilia Rodríguez será la presidenta del bloque radical en que responde Rodolfo Suarez y Diego Costarelli será el nuevo presidente del interbloque. El diputado radical quiere, en realidad, ser candidato a intendente de Godoy Cruz y allí se abre otra punta de la rosca oficialista: quién sucede a Tadeo García Zalazar.

Además de Costarelli hay otros precandidatos, como Fabricio Cuaranta, Diego Coronel, Diego Gareca y dos mujeres que pueden sorprender. De hecho hay una fuerte versión de que García Zalazar y Alfredo Cornejo quieren que haya una mujer en esa comuna. Las precandidatas son Gabriela Testa, que tiene un largo recorrido político como funcionaria de Turismo, concejal y legisladora. Y Florencia Santoni, funcionaria del área social de la comuna y que tiene una particularidad: no es una dirigente de perfil partidario, sino con arraigo territorial propio. Ella es, probablemente, la gran sorpresa de esa puja interna.

Interna gremial

Desde la Mesa del Poder también se reveló cómo es la puja de poder en los gremios. Los trabajadores de la salud (AMPROS) y el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación (SUTE) se harán escuchar en la puerta de la Cámara y pedirán por la reapertura de las negociaciones al estar disconformes con lo que se pactó.

Por otra parte, se espera que la CGT Regional Mendoza le entregue al gobernador un petitorio. Pero esa central tiene problemas porque hay mandatos vencidos y algunos de sus agremiados están disconformes. Sobre esto, las elecciones podrían celebrarse entre mayo o junio de este 2022, aunque esto depende de las directivas propias que tome la CGT que está padeciendo el conflicto interno del Frente de Todos a nivel nacional.

La piedra del zapato de Juntos por el Cambio se llama Javier MIlei

El “fenómeno Javier Milei” es una piedra en el zapato para Juntos por el Cambio y el Frente de Todos lo celebra porque, creen, le quita votos a sus rivales. Por eso, aprovechan para agitar desde afuera esa pelea. Juntos por el Cambio le cerró la puerta a nivel nacional, aunque no todo está dicho en esa interna. Para ello pusieron una cláusula cerrojo: para sumar nuevas fuerzas políticas deben haber unanimidad, algo que con Milei no ocurre. Hay una especulación que surge con eso: si Cambia Mendoza adoptará la misma medida para evitar que se sumen otros partidos que puedan incomodar al radicalismo y "ser oposición dentro del frente". Desde el Pro aseguran que el reglamento de Cambia Mendoza no es así, pero el dato quedó en el aire.

Tribunal de disciplina

Tarjeta roja

Era una tarjeta cantada. El exintendente de Guaymallén Luis Lobos que está preso por haber contratado “ñoquis” y quedarse con la plata. Por esta razón, el exjefe comunal se encuentra detenido en San Felipe y se espera que sea juzgado por nuevas causas en su contra, que podrían alargar su estadía en una unidad carcelaria. Pero en la Mesa del Poder hubo una advertencia: el mecanismo que usaba Lobos no es nuevo y no ha desaparecido.

Tarjeta amarilla

La tarjeta amarilla fue para todos los legisladores "híbridos" cuya posición política es dudosa. Entre ellos José Luis Ramón, que entró por el Frente de Todos, y otros como José María Videla, que es de Cambia Mendoza pero coquetea con Milei.

Premio Fair play

El premio “Fair Play” fue dedicado a la trayectoria: el premiado fue Juan Carlos Jaliff, expresidente provisional del Senado mendocino. La permanencia podría ser un dato negativo también, pero Jaliff fue reconocido por todos lo partidos. Radical, nacido en la línea interna "Causa Nacional", creció junto a José Genoud, fue ministro de Gobierno de Roberto Iglesias (que era de otro sector), vicegobernador de Julio Cobos, espada legislativa de Cornejo y hasta candidato a vicegobernador por segunda vez. .

Premio a la lucha

Tras haber hecho público sus problemas de salud, tiene cáncer de mama, hubo un reconocimiento a Jimena Latorre, diputada nacional de Juntos por el Cambio, será reconocida por ser un nuevo símbolo de optimismo y lucha de todas aquellas personas que están pasando por lo mismo y siguen cumpliendo con sus trabajos en medio de sus tratamientos farmacológicos.

