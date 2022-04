El dirigente del PRO que le abre las puertas a Javier Milei a pesar del veto de Juntos por el Cambio

Luego de que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio cuestionara al referente libertario Javier Milei y vetara su eventual ingreso a la coalición, el diputado nacional del PRO Omar de Marchi elogió al economista y abrió las puertas para sumarlo como aliado para las elecciones del 2023.

Las declaraciones del ex intendente de Luján de Cuyo van en sintonía con lo expresado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien cuestionó las definiciones adoptadas por la cúpula de la principal fuerza opositora del país.

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”, expresó este miércoles en un duro comunicado la Mesa Nacional de la coalición.

De Marchi se distanció de esta postura y aseguró que “hay que respetar a todas las opiniones y sobre todo a un tipo que está creciendo y que dice cosas sensatas”. “Más allá del maquillaje, de su puesta en escena, en el fondo está planteando temas profundos de la Argentina”, sostuvo acerca del diputado nacional de La Libertad Avanza.

El dirigente mendocino continuó con los elogios a Milei lanzó un mensaje puertas adentro de Juntos por el Cambio: “Les guste o no les guste, hay que respetarlo. Porque no es respetarlo solamente a él sino a muchísima gente que se siente interpretada porque, de hecho, crece en las encuestas. Entonces no podemos ser necios y no respetarlo”.

Asimismo, el referente del PRO le abrió las puertas a una eventual alianza con el líder libertario pensando en las elecciones presidenciales de 2023. “Lo que Argentina necesita es recuperar las reglas del funcionamiento republicano que hoy están totalmente diluidas por el kirchnerismo en el Gobierno. Por lo tanto, creo que a partir del 2023 el kirchnerismo tiene que dejar de ser una opción en Argentina y para eso, quienes pretendemos profundizar las reglas de la democracia y de la república necesitamos estar juntos, o al menos articular estrategias comunes, y yo creo que Milei debería estar allí”.