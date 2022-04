Alfredo Cornejo usó el caso Lobos para arremeter contra Cristina Fernández de Kirchner

Alfredo Cornejo aprovechó el acto de juramento de nuevos concejales de Guaymallén para comparar lo que pasó en Mendoza con la detención del exintendente Luis Lobos con la impunidad que existe a nivel nacional. "En Mendoza está mejorando la Justicia con casos emblemáticos de corrupción que están siendo sancionados como el caso del exintendente de Guaymallén con prisión efectiva", subrayó y marcó el contraste con la Justicia nacional.

"No muchas provincias pueden mostrar este tipo de cosas. Es la primera provincia que usó la extinción de dominio que también se aplicó con Lobos. Estoy conforme con que la Justicia funcione lo más acelerado que se pueda y que el que tiene que salir absuelto salga absuelto y el culpable sea condenado", manifestó el exgobernador.

En este sentido sostuvo que es importante que las causas de corrupción se investiguen y no prescriban por el paso del tiempo. Además se quejó de los "artilugios" legales que el exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado utilizó para no ir a prisión pese a estar condenado.

"En el país no funciona bien la Justicia. Paradójicamente Cristina Fernández de Kirchner se queja de la Justicia y se apalanca en ese desprestigio, pero a ella le va muy bien en la Justicia Federal", disparó.

"Ha sido sobreseída por no elevación a juicio en tres causas. Se queja del Lawfare pero sus causas son archivadas por un artilugio legal", manifestó el senador mendocino.

Además, dijo que la incidencia de Cristina sobre el Poder Judicial quedó claro en la causa de los afiches que la acusaban de asesina. "Empapelaron con afiches la Ciudad de Buenos Aires que le decían asesina y en menos de dos días ya hay tres causas iniciadas y un responsable. A ella le va muy bien en la Justicia pero sin embargo la critica para empatizar con el público en general", esgrimió.

"Hay que exigirle transparencia a la Justicia y en Mendoza de a poco lo estamos logrando. La Justicia está mejor que tres años atrás pero lejos del óptimo", finalizó.

Minimizó el fenómeno Milei

Cornejo también se expresó respecto a la visita de Milei a Mendoza que el fin de semana convocó a miles de personas en el Parque O'Higgins. "Creo que en muchos lugares del mundo hay una serie de personas que representan el voto bronca. Ha pasado en Mendoza y no creo que sea nada distinto. Si uno analiza el fondo de lo que dice, hay generalidades de sentido común que muchos pensamos. Pero hay otras cosas inviables que no son aplicables. No llevan a resultados positivos", remarcó y dijo que él lo tomaría con "prudencia".

"En el mundo esos fenómenos de ultra derecha vienen retrocediendo. Las posiciones extremas tienen un primer acto de adhesión y un segundo que marca su techo", destacó.

Por último, le consultaron sobre candidaturas y dijo que no es momento de "fijar el foco" en eso. "Es un momento en el que hay una altísima incertidumbre y la oposición debe contribuir a dar certidumbre en un plan económico del 2023 en adelante. Para eso estamos trabajando nacionalmente. Todas las semanas estamos trabajando en un plan de Gobierno nacional", finalizó.