La provincia de Buenos dio marcha atrás con una polémica medida que fomentaba la adicción al juego

Tal como contamos en una anterior nota, el Instituto de Loterías y Casinos bonaerense a través de una resolución publicada el 16 de marzo establecía la instalación de cajeros electrónicos y la “obligatoriedad del uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de débito bancario en las salas de juego de la provincia de Buenos Aires”. Dejando sin efecto una resolución del mismo organismo del 2016; por la cual se prohibía las máquinas expendedoras de dinero, y/o medios electrónicos que permitan las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en bingos y salas de juego. Como medida preventiva contra la ludopatía y el juego compulsivo.

La polémica resolución del Instituto que regula el juego en la provincia de Buenos Aires, parecía hecha a medida de los bingos, casinos, salas de apuesta e hipódromos ya que favorecía el millonario negocio del juego, perjudicando a aquellos que junto con su familia sufren de la adicción al juego.

La suspensión, una salida elegante como denuncian desde la oposición, no es definitiva si no temporal. Desde el organismo bonaerense explicaron que el aplazamiento de la medida es temporal; motivado por una presentación de las Cámaras de Bingos en la que pidieron un tiempo prudencial para poder cumplimentar con la obligatoriedad de la media, lo que implica el reacondicionamiento de las líneas de caja y la incorporación de nuevos procesos administrativos contables.

Atento a esta suspensión los Senadores Bonaerenses de Juntos Andrés de Leo y Marcelo Daletto, presentaron un proyecto de Ley en el cual se prohíbe la instalación de cajeros automáticos y los medios electrónicos de pago en las salas de juego de la provincia de Buenos Aires.

MDZ hablo con el Senador de Leo, representante de la Coalición Cívica en la Alianza opositora, y esto nos decía sobre la decisión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de suspender la polémica medida: “Fue una decisión tomada a trasmano con lo que se venía haciendo desde la Provincia en el tema de la Ludopatía. Esta más que claro que la medida fue improvisada, es una marcha atrás sin querer reconocer el daño que iban a provocar. Da la sensación que desde Loterías y Casinos no quieren reconocer el error y que el funcionario que tomo la medida no pague el costo político: No olvidemos que son los mismos que dicen que perdieron ganando”

En tanto el senador De Leo agrego:” Suena extraña la resolución por la que frenaron la instalación de los cajeros automáticos, porque el tiempo operativo para instalarlos es muy rápido. Hubiera sido mas sincero reconocer el error y decir nos equivocamos Me da la sensación de que es una resolución tomada, por el rechazo de la sociedad, para tener una salida elegante ante la falta de sentido común del funcionario que se le ocurrió esa medida que favorece a las adicciones como son la Ludopatía y el juego compulsivo”

El legislador de la Coalición Cívica afirmo: “Lo que si queda claro es que con el correr de los días vamos a saber si estamos ante una medida de suspensión temporal o una medida en la cual dejan la situación en stand by, hasta que baje el ruido. Por eso es que con el Senador Daletto, presentamos un proyecto de ley que prohíbe la instalación de los cajeros automáticos y los medios electrónicos de pago en las salas de juego que operan en el territorio bonaerense y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se convierta en Ley lo antes posible.”

Asimismo, explico el proyecto de Ley: “Es un proyecto por el cual se prohíbe en todas las salas de juego de la provincia de Buenos Aires la instalación de cajeros automáticos y medios electrónicos de pago. Además, se pide que no haya cajeros electrónicos en cinco cuadras a la redonda de las salas de juego, en caso de que halla cajeros cercanos se les da un plazo para que sean retirados”

El Senador de Leo dijo que pedirán su tratamiento sobre tablas en la próxima sesión del Senado y que esperan contar con el apoyo del oficialismo para que posteriormente sea tratado en diputados y se convierta en Ley.

Según pudo averiguar MDZ, recorriendo los pasillos del Instituto provincial de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, la medida de instalar cajeros automáticos y medios electrónicos de pago fue tomada de manera inconsulta por un alto funcionario; y al tomar estado publico con repercusiones negativas para el gobierno de Kicillof se decidió dar marcha atrás. Como dirían los viejos conocedores de la política “se tiraron un tute si pasaba pasaba”; y si pasaba perjudicaba a quienes junto con sus familias pelean diariamente contra una adicción, como es la Ludopatía y el Juego compulsivo.