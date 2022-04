Preocupación por una iniciativa de Axel Kicillof para bingos y casinos

El Instituto Provincial de Loterías y Casino de la provincia de Buenos Aires, presentó una resolución por la cual se habilita la instalación de cajeros automáticos y medios electrónicos de pago en los bingos y casinos ubicados en territorio bonaerense. Esta medida deja sin efecto una resolución del mismo organismo del 2016, dictada dentro del Programa de Prevención y Asistencia del Juego dependiente del Instituto de Lotería y Casinos; por la cual se prohibía las máquinas expendedoras de dinero, y/o medios electrónicos que permitan las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en bingos y salas de juego. Como medida preventoria contra la Ludopatía y el juego compulsivo.

En diálogo con MDZ Andrés De Leo, senador provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica bonaerense, denunció que la medida va a contramano de la ciudadanía, fomenta la Ludopatía y el juego compulsivo. Algo que se agudiza cuando hay una crisis económica.

El legislador provincial dijo que por el momento no hay una posición tomada en el bloque opositor, pero que existe una gran preocupación entre los legisladores por lo que puede provocar esta medida en la sociedad. “En mi caso empecé a trabajar sobre el tema, presenté un proyecto respecto de la preocupación que genera una decisión de esta naturaleza. Esto va a contramano de una política que se venía haciendo en la provincia para el control y programas vinculados a la atención de una adicción como es la Ludopatía, que son los efectos no deseados del juego".

Asimismo, remarcó: “Desde el 2016 estaba en vigencia la Resolución 2215/16 del organismo provincial de loterías y casinos que prohibía la instalación de cajeros y medios electrónicos de pago en las salas de juego. Justamente porque los estudios marcan claramente que la Ludopatía es una adicción, que es una enfermedad que padece mucha más gente que la que uno supone y esta situación de poder acceder a medios de pago fáciles termina profundizando o sirviendo de estímulo para esta adicción”.

Y añadió las consecuencias que puede generar la medida tomada por la administración de Kicillof: “Las consecuencias son muy graves, no solo para la persona que lo padece si no en todo el entramado familiar y social que vincula a las personas que tienen este tipo de problemas. Queda más que claro que estamos frente a una decisión errada, de las políticas activas que tiene que tener el Estado para la atención, contención y prevención de la Ludopatía”.

Cuando le consultamos a De Leo a qué obedecía este cambio en la Resolución; la respuesta no se hizo esperar: “En primer lugar lo que pasó es que cambio el Gobierno y cambió una filosofía. Esto está más que claro. Una filosofía frente a un mismo hecho y una visión distinta. En segundo lugar, el juego en la Argentina, históricamente desde que fue avanzando la legalización quedó claro que había una necesidad de implementar políticas activas contra la Ludopatía; porque son los efectos no deseados”.

Agregó: “Uno no puede prohibir el juego, porque prohibir las adicciones es tapar el sol con las manos; lo que hay que hacer son políticas activas para reglamentarlo, controlarlo y trabajar sobre los aspectos no deseados, es decir trabajar sobre la prevención, la contención y atención de aquellos que sufren o padecen cualquier tipo de adicciones”.

En tanto el legislador sostuvo que, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires, el trabajo contra la Ludopatía y el juego compulsivo es insuficiente y remarcó la tarea que se hizo contra esta problemática durante los gobiernos de Scioli y Vidal por la continuidad en los programas de prevención y asistencia al juego, “fueron importantes, pero son insuficientes. Y con esta resolución del Gobierno provincial se cae por la borda lo poco que se avanzó contra la Ludopatía”.

El titular de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires sostuvo que es una falacia la argumentación para tomar esta medida: “Está claro que en la resolución que toma el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, hay una falacia fenomenal y no se ponen lo argumentos reales por los cuales se habilitan los cajeros automáticos y los medios electrónicos de pago. En el argumento de la resolución hablan de que la AFIP busca bancarizar las transacciones y con esta medida se genera mayor transparencia; tanto en materia de cumplimiento de las leyes impositivas como las leyes vinculadas al origen de los fondos. Esto es una falacia grande, porque no estamos hablando de que en los casinos y en los bingos solamente van a poder operar aquellos que estén bancarizados, si no que hoy van a tener la posibilidad de bancarizarlos”.

En ese sentido, añadió: “El argumento de generar mayor volumen de juego; que es el real objetivo de esta decisión, lo que no tiene en cuenta es el enorme perjuicio que va a generar en este universo de personas, cada vez mas grande con problemas de adicción al juego y esto lamentablemente impacta peor todavía en los sectores con menores recursos. Imaginemos por un momento que una persona que tiene severos problemas de adicción al juego y en la sala tiene acceso ilimitado a los fondos de su cuenta bancaria o que pueda tener las cuentas bancarias asociadas de la familia, comerciales o laborales puede provocar un desastre. Desconocer esto es desconocer cual es el problema del jugador compulsivo, que solo se puede controlar de dos formas. Primero con la parte preventiva y segundo que en el contexto donde llega al pico más alto de adrenalina, es el momento de la apuesta, donde la persona pierde el control de sus actos y toma decisiones que lo pueden llevar a cualquier desastre no pueda tener acceso fácil a las cuentas bancarias, es decir al dinero”.

Remarcó, en diálogo con este medio: “Está claro que hay que trabajar sobre bases para generar el menor impacto posible en el ludópata y no estimularlo. El Estado esta para ordenar, no para estimular el juego. Tampoco está para estimular situaciones que terminan dañando severamente el entorno de miles de familias, cuando tienen un integrante que sufre la adicción al juego. Por eso me parece que esta medida claramente se ha querido ocultar. La medida que están tomando es un error muy importante. Ojalá el Gobierno revea esta decisión y dé marcha atrás; si no desde la Legislatura deberemos trabajar para impulsar una norma que atienda y trabaje sobre estos temas”, concluyó el legislador.