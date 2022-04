La caricatura viralizada de Macri, Milei y Cristina que desata todo tipo de especulaciones

La caricatura muestra a Mauricio Macri en un podio levantando las manos, con gesto ganador y a Javier Milei con brazos en la cintura y cara de circunstancia, siendo levantado por un criquet manejado por Cristina Fernández de Kirchner. Todo en clara alusión a que la figura de Milei está supuestamente siendo inflada por el kirchnerismo para restarle poder de fuego a Juntos por el Cambio; que es de donde más conseguiría votos el economista libertario.

MDZ quiso saber qué opinión generaba en los políticos, analistas y encuestadores la caricatura viral con una pregunta muy simple: ¿cómo lo ves? La respuesta no se hizo esperar. Algunos del oficialismo y de la oposición pidieron que su respuesta sea en off; en el oficialismo por temor a algún tipo de represalias, ya que hablaban de un final de ciclo irreversible. Por el lado de la oposición los que pidieron off veían a Horacio Rodríguez Larreta usando el inflador y otros porque no descartan una alianza con Milei en el futuro.

La izquierda, fiel a su estilo, cargó contra todo signo de capitalismo y desde el lado de los libertarios salieron a bancar a capa y espada al economista sosteniendo que se trata de otra opereta más para denostar a quien se perfila para ser el próximo presidente de los argentinos.

Por parte de los consultores y analistas políticos las respuestas fueron parejas; van desde que Milei es parte de la decadencia política Argentina, a captar el voto bronca hasta que Cristina favorece al economista embarrando con sus triquiñuelas a Juntos por el Cambio.

Surfeando respuestas entre las entre las olas del off y del on

Uno de los primeros en contestar este juego político propuesto por MDZ fue el intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, uno de los firmes candidatos de los halcones del PRO para pelear por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al ver la caricatura dijo: “Un poco mito un poco de verdad te diría. Me parece que inflado está pero no justamente por Cristina: Por los que quieren sucederla, Massa y equipo. No digo que Cristina no esté también atrás, pero me parece que más Sergio Massa que en definitiva quiere aprovechar el revoleo para sacarle votos a Juntos por el Cambio y ser él la figura”.

En las olas del off una importante figura de la provincia de Buenos Aires, al que tanto los libertarios como Juntos por el Cambio buscan seducir para que sea una de las caras del 2023 en territorio bonaerense, comento: “Y……Todo es posible…Es su momento. Creo que es transitorio, cómo lo fue Francisco De Narváez”.

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, también se prestó al juego. Primero contestó con una risa, para después ponerse picante: “Muy bueno. Era hora que empiecen a desenmascarar a este tipo. Que empiecen a indagar cómo se financia. Cómo pagó su campaña del año pasado. Está claro que lo está financiando el kirchnerismo. Cualquier campaña no sale menos de medio palo verde. Fíjate quiénes lo rodean. Gente que viene del peronismo. Pertenecientes a la 'casta'”.

Otros legisladores importantes, tanto nacionales como provinciales, solo se limitaron a contestar con emoticones como el de fuerza, pulgar en alto, la carcajada como fue el caso de uno de los máximos referentes del radicalismo bonaerense. Sabido es que los radicales no se llevan muy bien que digamos con Milei. O con frases armadas al estilo de “Y SI”.

La defensa encendida llegó de la mano del presidente de la banca libertaria en la Legislatura bonaerense, Guillermo Castello, quien fiel a su estilo respondió: “Y, no están instalando una idea que no caló. O peor, sugiere que ya no solo seríamos funcionales al kirchnerismo, sino que estaríamos apalancados por el kirchnerismo. Una mentira absoluta”.

Por su parte, Marcela Campagnoli, diputada nacional de Juntos por el Cambio, se tomó ocho segundos para contestar lo que representa para ella la caricatura viral: “Como dice ahí. Es como muestra la caricatura. El crecimiento de Milei a la que más le conviene es a Cristina, evidentemente”.

En el terreno de los consultores y analistas políticos el primero en responder el juego propuesto por MDZ fue Aníbal Uríos, titular de la consultora DC: “El kirchnerismo sin respuesta a su futuro”, y agregó: “Necesita romper a la oposición para ser competitiva con 28 puntos de intención de voto. Se va a meter en la interna de los demás en vez de resolver su propia casa. Porque no tiene candidatos del sector que puedan hoy competir con los de la oposición”.

Por su parte, el dirigente político peronista Julio Bárbaro, afirmó que Milei es un emergente de la decadencia política Argentina: “Vi la caricatura, me parece que parte de nuestra decadencia es el invento de conspiraciones. Y el crecimiento de Milei esta dado no por Cristina, sino por Macri que cada vez que vuelve debilita más al PRO. Es esa cosa de la conspiración de que la culpa la tuvo el otro. Milei es la expresión de la decadencia política en sus dos versiones, la versión oficial y la versión opositora. Parte esencial de nuestra triste, gris y oscura decadencia donde no hay políticos de fuste, no tenemos vocación de estadistas…. Tenemos esto”.

Bárbaro agregó: “Destruyeron el Estado, dejaron a millones de personas en la calle. Y ahora los que se enriquecieron con la destrucción del Estado dicen: tenemos que sacarnos de encima a los pobres que supimos crear, y para eso aparece Milei que dice no los banquemos más dejémoslos que caigan. Yo siempre digo Estado Unidos el país más rico del mundo, nunca logró darle salud a sus pobres. No lo logró Barack Obama. Y nosotros estamos imitando el capitalismo de Estados Unidos; antes nos habíamos enamorado del europeo que es con todos los ciudadanos adentro. Ahora somos Miami, el rico es muy rico y el pobre que se joda”.

La izquierda también se prestó al juego y movió sus fichas. El diputado bonaerense del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, habló sobre lo que le provocó la caricatura: “Es evidente que hay una gran manija empresarial y mediática para instalarlo a Milei y a los llamados libertarios de ultra derecha. No me consta que sea específicamente del kirchnerismo en función de restarle votos a Juntos por el Cambio, como parece inferir la caricatura. Sí me queda claro que hay un interés de sectores empresariales de que el hartazgo a los partidos que vienen gobernando el país, sea canalizado por una fuerza que tiene una agenda que impulsa los planteos del empresariado. Una agenda que tiene muy poco que ver con la libertad y mucho en cómo se impone el ajuste. Esta es la agenda que expresan los llamados libertarios y que del Washington Post y un montón de medios concentrados están impulsando la figura de Milei”.

Volviendo al terreno de los off, un importante y activo senador provincial de la oposición, afirmó que este es el techo del economista y apunto contra Macri: “En mi opinión Milei ya es techo! No puede sostener 20 puntos. A mí me gusta que le explique a Doña Rosa el capitalismo, pero para crecer necesita el sistema y llegó hasta acá por anti sistema! Mauricio es nuestra Cristina, espero que sea un poco más patriota y no sea candidato”.

Siguiendo con los off de la oposición, un diputado nacional de origen peronista, se metió en la interna. Lo primero que contestó cuando vio la caricatura fue “Comparto” para luego agregar: “Solo lo pondría como globo a Milei, puede salir mal. Y más que CFK, el que lo infla a Milei es HRL, para sacarle votos a Patricia”.

Por su parte Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverria, enfrentado a Máximo Kirchner y por ende a La Cámpora, jugó con MDZ contestando qué vio en la caricatura viral: “Estamos asistiendo a un fin de ciclo, un cambio de época. Cuando estos fines de ciclos se producen un sector importante de la sociedad se suele ir a los extremos. En este caso es Milei y gana electorado también la izquierda, que es una izquierda mas moderna. Indudablemente Milei le saca votos a Cambiemos y hace menos competitiva la lista a gobernador de Juntos en la provincia de Buenos Aires”.

Quien también se prestó a este juego es el intendente de La Plata Julio Garro, quien sostuvo: “No creo que el kirchnerismo esté inflando a Milei. Claramente Milei al kirchnerismo no le molesta. Yo soy de los que piensan que Milei le saca voto joven al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio, ambos pierden. Me parece que subestimar a Milei es subestimar a la gente que lo voto, la gente lo voto claramente por una crisis en la dirigencia política de nuestro país".

El intendente platense añadió: “Me da un poco de escalofríos pensar que lo inflan, no digo que no suceda, pero también algo de genuino tiene Milei”.

Lucas Romero, el director de la Consultora Synopsis, utilizó una metáfora futbolera para referirse a la caricatura: “Hay una combinación de incentivos particular, y es que cuanto más en el barro meta CFK a la oposición, más argumentos para Milei. No se me ocurre mejor metáfora para esta situación que la del jugador que lo acaban de echar y busca quilombo porque se quiere llevar uno del rival”.

Uno de los máximos asesores del diputado nacional de la Libertad Avanza al ver la caricatura esbozo, al mejor estilo de su jefe político: “Las operaciones de siempre”, cortando toda línea de dialogo sobre el tema.

Como se diría en el barrio, si supieran de quién es el siguiente off el lio que se armaría en el entorno de la vicepresidenta y en la Gobernación. Un importante intendente del conurbano bonaerense habló sobre la caricatura. Pidió que mantengamos su nombre en reserva. Esto nos dijo quien supo ser uno de los más acérrimos defensores del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires: “Es el inevitable fin de un cambio de época y terminación de un ciclo político. De eso estoy seguro. Hay un cansancio de gran parte de la sociedad, que nos votó a nosotros en el 2019. La verdad que están muy decepcionados. La otra parte son los electores de Juntos que no ven la oposición combativa que estaban esperando. Cuando la gente está descreída, ya lo vimos en otras partes del mundo, se va a los extremos y Milei junto con la nueva izquierda representa eso”.

El Barón del Conurbano agregó: “Milei es un fenómeno electoral, como lo fue De Narváez en el 2009. Al no tener estructura no son consistentes en el tiempo; cómo va con consignas disruptivas llama la atención, en el fondo las cosas que plantea son inaplicables. Es el emergente de un sector de la sociedad enojada. Lo que si queda claro es que Milei pone en riesgo a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, por arrastre ponga a quien ponga le saca votos a Juntos por el Cambio, favoreciéndonos a nosotros. Por eso Joaquín de la Torre, que sabe de política territorial, habla del desdoblamiento de las elecciones. Separando la elección los candidatos de Milei, en la provincia, pierden ese impulso favoreciendo a quien ponga de candidato Juntos”.

Por último el director de la consultora homónima, Carlos Germano hizo un análisis detallado de la caricatura: “De alguna manera refleja la actualidad. Hoy la figura de Milei le hace mas daño a Juntos por el Cambio que a la figura de Cristina. Milei esta entrando ahora en un voto duro como lo supo tener el kirchnerismo. Eso es ahora de acá a las elecciones falta mucho y hay que ver como puede seguir avanzando una sola persona”.

El consultor afirmó que la figura del economista libertario tiene que preocupar a Cristina: “Está claro que el voto joven, que históricamente acompaño al kirchnerismo canalizándolo por La Cámpora, no está representado. Es un voto más heterogéneo y ahí es donde en muchos sectores de clase media y baja esta entrando Milei. Eso sí, al kirchnerismo le viene bien la aparición de Milei porque le pega en la línea de flotación a Juntos por el Cambio. Es uno de esos personajes que hay que seguir, falta mucho todavía, pero en estos momentos es tema de agenda en los dos frentes electorales por lo que puede sacar de un lado y del otro de la grieta”.