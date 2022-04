Cristina Fernández de Kirchner le picó el boleto a Soria y eligió a su rival interno en Río Negro

El avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura fue la gota que rebalsó el vaso para Cristina Fernández de Kirchner respecto a la desilusión que venía expresando sobre la capacidad de gestión de Martín Soria en la cartera de Justicia. “Nunca estuvo convencida de su perfil, ella hubiera preferido alguien más cercano y con capacidad de lobby, pero ahora le bajó el pulgar definitivamente”, dicen a MDZ voceros K.

Fiel a su estilo, la vicepresidenta prácticamente le mando el mensaje al presidente al nombrar al senador Martín Doñate, jefe de La Cámpora de Río Negro, y enemigo acérrimo de Soria. Vienen enfrentados desde hace años por el control del peronismo de ese distrito patagónico. El protagonista de la nueva designación le viene facturando al ministro de Justicia la paliza electoral que recibió en 2019 en los comicios a gobernador donde fue electa Arabela Carreras, de muy buen vínculo con el presidente Alberto Fernández.

Paradójicamente, Doñate ha comenzado a mostrarse en varias apariciones públicas con el senador Alberto Wereltineck, quien actualmente está muy enfrentado con su sucesora. El antecesor en el cargo y jefe de Juntos Somos Río Negro, una versión local del MPN, quiere volver a ser gobernador, pero Carreras va por la reelección. De ahí que han surgido estos coqueteos entre Wereltineck y Doñate, quien no descarta una alianza con el JSRN contra la voluntad de Soria.

Más allá de la rosca rionegrina, lo concreto es que desde el Instituto Patria han agregado al sucesor de Marcelo Losardo a la lista de “funcionarios que no funcionan”. En la Casa Rosada lo defienden con los mismos argumentos que en su momento lo hacían con la actual embajadora en Francia: “Que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo para frenar estas movidas judiciales”. La respuesta parece obvia. Lo que hacía Néstor Kirchner a través de la SIDE y algunos de sus antecesores. Obviamente hoy no están dadas las condiciones para mandar operadores a presionar jueces, fiscales o ministros de la Corte.

Dentro del cúmulo de versiones que siguen circulando en torno a un eventual cambio de Gabinete que Alberto posterga, no aparecen muchos candidatos K para reemplazar al rionegrino. Siempre se habla de su número dos, Juan Martín Mena, hombre de extrema confianza de la vicepresidenta. Otros planteaban la llegada de Eduardo “Wado” de Pedro dejándole la cartera de Interior a Agustín Rossi. Aparentemente este cargo no le interesa al camporista. En el Poder Judicial están al tanto de estas versiones y por las dudas prefieren que todo sigo igual, no simpatizan con Soria pero creen que "puede venir uno peor", dicen.