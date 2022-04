Picante cruce en vivo entre José Luis Espert y Victoria Tolosa Paz

Los diputados nacionales José Luis Espert (Avanza Libertad) y Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) protagonizaron un tenso cruce en el canal TN mientras debatían sobre el proyecto del impuesto a la renta inesperada, con cuestionamientos, ironías y chicanas por parte de ambos participantes.

"¿Quiénes son ustedes para decidir qué es la renta inesperada? La renta inesperada es del Estado en este país. Se la agarran siempre con el campo, con la energía", lanzó José Luis Espert. Por su parte, Victoria Tolosa Paz recogió el guante y le respondió: "En principio somos legisladores, usted también es legislador, y sabe perfectamente que las discusiones impositivas se dan en la Cámara que usted también integra".

Asimismo, la legisladora oficialista prosiguió: "En la ensalada rusa que hace Espert no dice que una de las atribuciones que tenemos es modificar impuestos. Vendrá un proyecto del Ejecutivo sobre la renta inesperada. Hay rentabilidad inesperada, y nosotros aplicaremos una alícuota necesaria en la Argentina desigual".

"Ustedes son los que viven de una renta inesperada, gente que hace 40 años que vive de la política y no los veo a ninguno vivir en un rancho. La renta inesperada es del Estado y la gente está cagada de hambre", refutó el economista liberal, y se preguntó: "¿Sabés quién tiene renta inesperada? No solo la política, sino también los que venden un calzón y un corpiño, que salen igual que un BMW, porque sustituyen importaciones. La gente cuando va a comprarse una prenda, deja un ojo de la cara".

Un poco ofuscada por la comparación, Tolosa Paz le recriminó a Espert que "mezcle calzoncillos con energía y campo; es muy difícil mantener un diálogo así". De todas formas, insistió en defender la propuesta respaldada por el presidente Alberto Fernández: "Estamos hablando de una ganancia de más de 1000 millones de pesos, esto es 8 millones de dólares en la Argentina. Esa ganancia no estaba prevista y se da a partir de la guerra en Rusia y Ucrania. Esa alícuota va a tener un diferencial para aquellos que reinviertan".

"Si vos le vas a cobrar 15 puntos más de ganancia, no estás permitiendo ninguna reinversión", retrucó Espert, e insistió: "¿Quiénes se creen qué son ustedes? No somos nada, somos diputados, no somos gerentes de empresas. Si las dejan a esas empresas disfrutar de sus ganancias invertirían más, generarían más empleo y saben mucho más de cómo invertir en sus empresas".

En cambio, Tolosa Paz consideró que "el concepto del disfrute de la ganancia, habla de un corrimiento del rol del Estado en una Argentina que tiene profundas desigualdades sociales", a lo cual Espert calificó de "ridículo" y cuestionó los controles de precios y la ganancia inesperada. "Las ideas de ustedes provocan hambre y decadencia", manifestó el dirigente liberal.

Fuerte discusión por Cristina Fernández de Kirchner

En un momento del debate, José Luis Espert criticó a Cristina Kirchner y la trató de "bruta", a lo que Victoria Tolosa Paz la defendió recordándole al economista libertario que le tenga "respeto" porque "es la vicepresidenta de la Nación".

"Respeto nada. Respeto para la gente que se muere de hambre todos los días por culpa de ustedes", manifestó Espert mientras Victoria Tolosa Paz hablaba por encima insistiendo en que le tenga respeto a la vicepresidenta: "Con el respeto construimos una Argentina mejor", añadió la diputada oficialista.

Sin embargo, Espert no declinó en su postura y luego de pedirle a Tolosa Paz que "no repita como loro", insistió en que Cristina Kirchner es "bruta" por decir que "no tenemos que importar ni un clavo".