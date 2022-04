Cristina Fernández de Kirchner se encamina a incorporar a Oscar Parrilli al Consejo de la Magistratura

"Era de manual que iban a hacer eso. Por las buenas o por las malas, Cristina iba a mandar a Parrilli al Consejo de la Magistratura”, dijo una experimentada legisladora nacional que conoce como pocos cada movimiento de la vicepresidenta Fernández de Kirchner en materia judicial y política.

En un diálogo informal con MDZ durante la jornada ayer, esta misma fuente anticipó que la decisión judicial que retrotraía la conformación de este instituto al estado previo de la modificación impulsada por el kirchnerismo, hace más de una década, permitía “sin hacer este cachivache jurídico ni político” la designación de una persona de la extrema confianza de la vicepresidenta como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura.

Si bien aún no se oficializó, la designación de Oscar Parrilli como consejero es casi un hecho. Su presencia significa la llegada de la mismísima Cristina Fernández de Kirchner al organismo creado por la reforma constitucional de 1994. Allí, no sólo se maneja el presupuesto para todo el Poder Judicial Federal sino que también habilita la designación de jueces y sus respectivas sanciones a través de jury de enjuiciamiento.

“Que sea el juez Carlos Rosetti quien conduzca este instituto me da tranquilidad porque es una persona que sabe manejar los tiempos y no hará nada para poner en riesgo un conflicto institucional como el que siempre propone el kirchnerismo”, comentó la legisladora referente en materia constitucional.

Ayer, a última hora, se conoció la decisión de la vicepresidenta de partir en dos el bloque oficialista del Frente de Todos en el Senado para cumplir con la petición de la Corte y designar a un legislador afín como miembro titular del Consejo de la Magistratura en desmedro del inicialmente designado por la oposición, Luis Juez.

“Esto demuestra lo desesperado que están para manejar la Justicia“, dijo Juez hoy a la prensa y agregó: ”A mí no me importa el cargo ni me voy a poner a llorar por esto. Pero queda totalmente claro que a Cristina lo único que le preocupa es no ir presa” afirmó senador cordobés.