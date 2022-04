Anabel Fernández Sagasti rompió el silencio tras el estallido interno en el Frente de Todos mendocino

El último viernes el Frente de Todos mendocino sufrió un quiebre interno significativo dentro de su espacio. El senador provincial peronista Rafael Moyano publicó una lapidaria carta en sus redes sociales en la cual manifestó su descontento respecto al protagonismo del kirchnerismo dentro del frente. “Nosotros no bajamos las banderas, somos peronistas. Hoy el espacio denominado ‘k’ en Mendoza no nos representa", fueron las palabras del legislador.

En ese sentido, Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional vinculada estrechamente a La Cámpora y -a su vez- presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, se refirió a esta manifestación pública que hizo ruido entre la dirigencia y negó que exista una crisis en el Frente de Todos.

"Lo que siempre digo es que nosotros trabajamos en construir de manera positiva y tratar de demostrarle a los mendocinos la decadencia en algunas gestiones del Gobierno provincial y dar la propuesta desde el peronismo. Siempre lo he hecho así y nunca me van a escuchar opinando sobre otro compañero", dijo Fernández Sagasti al ser consultada por la carta de Moyano.

"Siempre es bueno debatir, discutir y dar opiniones. Si hay alguien que siempre propicia esto he sido yo. Me parece que es bueno que haya discusiones en cuanto y en tanto haya propuestas. Entendemos que la construcción del peronismo debe ser en clave positiva. No es una cuestión personal, es de un proyecto político del Frente de Todos para recuperar la provincia", agregó anoche la legisladora durante la recorrida que realizó con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en la construcción de la vía doble Mendoza-San Juan sobre la Ruta Nacional N°40.

La senadora nacional junto al intendente de Lavalle. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Posteriormente insistió en que no existe una crisis en el Frente de Todos en Mendoza. "Con el intendente Roberto Righi estamos demostrando con hechos que de ninguna manera la hay", comentó al hacer referencia indirecta a que, tal como contó MDZ previamente, el jefe comunal del departamento de Lavalle se encuentra protagonizando una marcada disputa de poder en el peronismo.

Asimismo, la semana pasada un sector del peronismo realizó una demostración de fuerza encabezada por el propio Righi, junto a peronistas de toda la provincia y gran presencia de funcionarios y militantes de San Rafael.