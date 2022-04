Un legislador se alejó del kirchnerismo y lanzó una lapidaria acusación

Las divisiones internas en el Frente de Todos de Mendoza están quedando cada vez más en evidencia. El senador provincial peronista Rafael Moyano publicó una carta en sus redes sociales cargando duramente contra el kirchnerismo mendocino. Aseguró no sentirse representado ni abarcado por ese espacio y señaló que no tienen proyecto para llegar al poder y que sólo les interesan los cargos y candidaturas.

La disputa entre el kirchnerismo liderado por la senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, y el sector del peronismo tradicional parece tomar cada vez más fuerza. Esta semana quedó en evidencia con los dos actos paralelos que realizaron que protagonizaron referentes de estas dos líneas internas.

Uno de ellos tuvo lugar en Guaymallén y uno de los organizadores fue el senador Moyano, quien en las últimas horas publicó un mensaje en el que cita en varias oportunidades y reivindica al ex presidente Néstor Kirchner, pero carga con dureza contra el kirchnerismo local.

Una agenda en base a los intereses de las candidaturas, sin proyecto para la toma del poder, que busca sólo discutir cargos y con la mirada puesta en las minorías, aunque conduzcan el partido no implica que sea la voluntad de la mayoría del peronismo. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) April 15, 2022

“Nosotros no bajamos las banderas, somos peronistas. Hoy el espacio denominado ‘k’ en Mendoza no nos representa, no nos abarca, no nos comprende en la mirada que no es de opinión solamente sino que tiene base en la ‘Comunidad Organizada’, en valores trasvasados de ‘Conducción Política’ de Juan Domingo Perón”, expresó el legislador.

Rafael Moyano (derecha) junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.

Apuntó que el sector comandado por Fernández Sagasti tiene “una agenda en base a los intereses de las candidaturas, sin proyecto para la toma del poder, que busca sólo discutir cargos y con la mirada puesta en las minorías”. Y agregó que “aunque conduzcan el partido no implica que sea la voluntad de la mayoría del peronismo”.

“Seguimos avanzando, no dejamos nuestras convicciones. Estamos vivos, no nos van a jubilar, aún tenemos mucho por dar, es hora de retomar y conducir el proyecto que legamos”, expresó el senador que preside la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial.