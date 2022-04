El multitudinario acto que preparan en el PJ para desplazar a La Cámpora

La disputa por el poder dentro del peronismo mendocino empezó y el sector que comanda el intendente Roberto Righi (Lavalle) y los hermanos Emir y Omar Félix (intendente de San Rafael y diputado provincial electo respectivamente) está dando pasos firmes y acelerados para marcar la cancha dentro del partido que hoy dirigente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora. En un par de semanas, el espacio convocará a la militancia a un acto multitudinario en Las Heras, donde el kirchnerismo tiene poder y es tierra del exvicegobernador Carlos Ciurca, cercano a Sagasti.

La semana pasada, los movimientos que se estaban dando en silencio dentro de este grupo del peronismo, se hicieron públicos. Hubo una carta y un acto. En su carta el senador provincial Rafael Moyano anunció su alejamiento del kirchnerismo y lanzó: "Nosotros no lucramos. Tenemos convicciones e ideas. No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la Patria”.

Pero a eso se suma el acto realizado la semana pasada en Guaymallén en el que el legislador fue uno de los protagonistas. Allí un sector del peronismo realizó una demostración de fuerza encabezado por el intendente Righi con peronistas de toda la provincia y gran presencia de funcionarios y militantes de San Rafael.

Roberto Righi junto a Omar Félix.

Lo mismo ocurrirá dentro de un par de semanas pero en el departamento de Las Heras que el peronismo perdió hace 6 años en manos de Cambia Mendoza, cuando ganó Daniel Orozco. La elección del lugar no es casual porque es territorio de Ciurca y de Unidad Ciudadana, y por lo tanto, desde ese sector también lo consideran de La Cámpora.

Según anticipan, ese acto será multitudinario, de mayores dimensiones que el de la semana pasada, y contará con la presencia de líderes del sector pero también serán invitada dirigencia que no está definida dentro de ninguna de las líneas internas y que buscan atraer. Además, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos afines estarán convocados.

Los Félix (el intendente Emir se está recuperando en Buenos Aires luego de haber estado en terapia intensiva en el hospital Central por una enfermedad que afectó sus pulmones) y Righi son aliados desde hace muchos años. De hecho hace cuatro años, cuando Omar fue el presidente del partido, el jefe comunal de Lavalle fue su vice. Desde el año 2003, los Félix se han alternado en el poder en San Rafael y desde ese mismo año, Righi es intendente lavallino por lo tanto comparten un camino en el peronismo que antecedió a La Cámpora y en definitiva, al kirchnerismo.

Por ley el año próximo Righi no se puede presentar como candidato en Lavalle y Emir tampoco en San Rafael. En el sur suena fuerte el nombre de Omar Félix aunque no se descarta que se postule el actual intendente interino Paulo Campi o alguien del equipo como la diputada nacional Liliana Paponet y existen indicios de que posiblemente el lavallino sea el candidato a gobernador del espacio. Pero más allá de eso estos dirigentes han decidido rediscutir el poder dentro del PJ.

En diálogo con MDZ Radio, Moyano explicó: “Lo que queremos es que es no vengan los nombres impuestos. Que nos sentemos y debatamos”. El legislador no sólo lo dijo en referencia a quiénes serán las personas que encabezarán las candidaturas para 2023 sino también a quiénes serán las autoridades de los bloques legislativos que se renuevan el 1 de mayo, es decir dentro de unos días. “Nada se va a romper si no se viene con nombres impuestos”, sumó Moyano como condición para mantener la unidad dentro de las bancadas legislativas.

Antes del acto en Las Heras, la semana próxima en San Rafael, habrá un encuentro de mujeres que encabezará Paponet y otras dirigentes del espacio como la legisladora Paola Calle, la concejal Pamela Torres, entre otras. Más allá de que la participación política de las mujeres está en la agenda pública, La Cámpora con Fernández Sagasti a la cabeza y sus aliados de Unidad Ciudadana, con la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (que está propuesta dentro de su sector para presidir el partido), tienen como una de sus banderas los temas de género. El sector de Righi-Félix no quiere quedarse atrás en ese sentido y fortalecerá esa mirada con una reunión ampliada en los próximos días.

En carrera al 2023, el peronismo parece comenzar a moverse y pretende dar pelea fuerte al oficialista Cambia Mendoza, en especial en los departamentos donde no gobiernan.