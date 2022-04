Fernando Iglesias fulminó a Alberto y Cristina con una frase polémica

El diputado Fernando Iglesias fulminó al oficialismo y cargó contra las figuras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Asimismo, el legislador habló sobre la inflación y citó un caso famoso del expresidente Juan Domingo Perón.

- ¿Qué futuro le ve al gobierno nacional?

El gobierno nacional es un gobierno patético que fue creado de manera patética y fue votado por gente que creyó que votar delincuentes no tenía consecuencias. Después se robaron las vacunas. Pensaron que votar gente que vivía peleada entre sí no tenía consecuencia y ahora vemos la crisis que se armó. Si la Argentina aprende, todo esto no va a suceder más.

- ¿Cuál le parece que va a ser el futuro de la figura de Alberto Fernández?

Es una figura patética, con un inicio patético y un final patético. Sólo que ahora se ve. Alberto siempre fue un tipo de capacidades muy limitadas. Es un limitadito. Lo único que ha hecho es gestionar el poder ajeno. Es el típico camaleón. Estuvo en todos lados, siempre haciendo lo mismo. Sin capacidad de poder propio. La pregunta es cómo la Argentina votó a un gobierno así, fracturado de entrada, cuyo único proyecto concreto era la impunidad de Cristina, que no tenía la menor idea para donde ir y que lo único que hacía eran promesas fáciles: la vuelta del asado. Había que girar una perilla mágica para encender la economía.

Cuadros del despacho del diputado Fernando Iglesias.

- ¿Cree que la Argentina va a volver a encontrar a Cristina Kirchner en el poder en un futuro?

Yo creo que es un fin de ciclo. Es un empate catastrófico, como lo llamaba Gramsci. Ellos han bloqueado nuestro camino hacia Uruguay y Alemania y nosotros hemos bloqueado su camino hacia Venezuela. Nosotros representamos a la patria productiva y ellos a la subsidiada. Llegamos a un momento de crisis y de cambio y de fin del empate catastrófico. O vamos para Uruguay y Alemania o vamos para Venezuela. La gran pregunta es cuál es el fin. ¿Es el fin de una situación de equilibrio? Lo que estalló en el 2001 vuelve ahora. Se necesitan reformas duras o nos vamos para Venezuela. Yo quiero que sea el fin del peronismo y del kirchnerismo. Cristina decía que era el momento de la calidad institucional y mira donde estamos.

- ¿Le sorprendió el anuncio de las medidas de la "guerra" contra la inflación?

Mira, Perón dio en 1952 un discurso muy famoso que terminó en violencia física por culpas mutuas, para ser justos. Dijo que había vuelto la época de andar con alambre de fardo en los bolsillos. Que el gobierno estaba dispuesto a controlar los precios aunque haya que colgarlos a todos. Después de eso, no me sorprende nada. Que lo sigan haciendo en siglo 21 declara un patetismo importante. El único animal que tropieza con la misma piedra varias veces es el peronismo. Estos quieren volver a frenar la inflación con un sistema de control militar sobre los supermercados, amenazando con aplicar la ley de abastecimiento del 74. No aprendieron.

- ¿Qué medidas podría tomar el próximo gobierno para frenar la inflación?

Lo primero es parar la emisión y tener un Banco Central independiente. Tetaz y Laspina tienen proyectos respecto a ello. Hay que parar con la maquinita que financia todo. Cuando un gobierno te dice que la inflación es multicausal, quiere decir que van a seguir emitiendo. La inflación de hoy es producto del plan platita que hicieron. Nosotros estamos arriba del 50%. Hay que terminar con la emisión. No hay que abolir el banco central, sino reformarlo. No necesariamente dolarizar. Cuando se me rompe la heladera, trato de arreglarla, después la tiro a la basura. Al Banco Central y a la moneda argentina hay que rescatarlos. Hay que probar de recuperar el peso. La dolarización es un camino que se puede pensar en situación de emergencia.

- ¿Tiene algún libro en camino?

Estoy por publicar un libro el 13 de mayo, lo van a presentar Tetaz, Laspina y Murphy. “Los días más felices” se llama. Trata el modus operandi de la leyenda peronista que termina en la actualidad.