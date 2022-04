Cuál es la estrategia de la UCR local para ganar los departamentos

En este año que parece electoral por la intensidad de las estrategias políticas desplegadas y los precandidatos a gobernador ya lanzados, el radicalismo provincial apunta a reforzar el territorio ponderando los comité departamentales, es decir, las sedes partidarias. Además de la renovación de autoridades que asumieron en actos con mucha convocatoria, organizan encuentros semanales en esos espacios y sostienen que “fortalecer el territorio”, es el desafío para 2022.

Como sucede a nivel nacional dentro de la alianza Juntos por el Cambio, la UCR local pretende diferenciarse de las fuerzas que son aliadas dentro de Cambia Mendoza y buscar una identidad propia. Por eso a pesar de que fueron electas el año pasado, las personas que presiden los partidos departamentales han encabezado eventos con la participación de los principales referentes a nivel provincial, e incluso, en algunos casos con visitas nacionales.

El último encuentro fue el lunes pasado en la sede de Roque Sanz Peña de Luján de Cuyo y tuvo muchas repercusiones, porque el senador nacional Alfredo Cornejo, quien lidera el partido en la provincia, aprovechó estar en el departamento que gobierna el PRO y lanzó: “Tanto en la provincia, con Cambia Mendoza, como a nivel nacional, con Juntos por el Cambio, no hay espacio para aventuras individuales, la forma es en espacios colectivos y trabajando en unidad. Esa es la única manera de convencer a la ciudadanía de que esta es la mejor opción, pero fundamentalmente proyectar el futuro, con un plan de gobierno que perdure en los próximos años”. Esa frase sin mencionarlo, fue directamente para el diputado nacional Omar De Marchi, (PRO) quien ya lanzó su campaña para gobernador, sin acordarlo con el resto de los partidos del Frente Cambia Mendoza.

La idea de darle importancia a “los departamentos” es la impronta que “el Tadeo le quiere dar a su gestión frente al comité”, sostienen desde el entorno del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar quien preside el partido en la provincia. En 2020 intentó hacer lo mismo pero no lo pudo conseguir por la pandemia. Sin embargo desde la presidencia del partido lanzaron “la Escuela virtual de Gobierno”, algo que tuvo mucha participación en 2020.

Los lugares donde el partido pretende estar con más fuerzas son aquellos en “los que no son gobierno” ya que no está “el intendente” empujando a la militancia. En ese sentido, se ilusionan con reforzar Maipú que tiene como presidente del comité a Néstor Majul quien es el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad o San Rafael que a la asunción de Francisco Mondotte vinieron figuras nacionales como el presidente del comité nacional del radicalismo Gerardo Morales. En esa línea, la semana que viene tendrán el acto de asunción de autoridades en Tunuyán, una comuna que la UCR era gobierno pero perdió con el peronismo cuando se presentó Martín Aveiro en 2011.

En las comunas donde no gobierna un peronista sino un intendente del Frente Cambia Mendoza que no es radical como en San Carlos, administrado por el dirigente de Unión Popular Rolando Scanio o en Luján de Cuyo con Sebastián Bragagnolo del PRO, la idea es “seguir dentro del Frente” pero “reforzar el espacio territorial para poder disputar poder” por ejemplo en el armado de las listas de concejales o en una primaria. Sin embargo, quienes son más críticos de esta forma de trabajo dentro de la UCR, aseguran que “haciendo muchas reuniones en el comité no se ganan elecciones”.