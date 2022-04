Tiempo de descuento para la nueva conformación del Consejo de la Magistratura

Como si el reloj hiciera tic tac, tic tac, el 15 de abril vence el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Consejo de la Magistratura adecúe su composición, tras haber declarado la inconstitucionalidad de ley vigente. O que el Congreso dicte una nueva norma, lo que ocurra primero dijo el fallo del mes de diciembre. Al día de hoy son 13 los miembros, es decir que faltan 7 para completarlo.

Podrían preguntarse porque hay tanto en juego a la hora de hablar del Consejo. Es que este órgano es el encargado tanto de seleccionar y sancionar jueces como de administrar la Justicia. Y ninguna fuerza política quiere quedarse afuera. Desde el oficialismo criticaron y aún lo hacen fervientemente el fallo de la Corte, de hecho su proyecto que cuenta con media sanción del Senado no incluye al presidente del Máximo Tribunal. Desde el mismo Consejo, su actual presidente Alberto Lugones también esbozó críticas, habló de plazos exiguos y bregó por no quedar paralizados.

Si antes de esa fecha tope el Congreso no logra sancionar una nueva ley -algo que parece no estar en discusión porque es poco el tiempo que queda para debatirlo en Diputados y lograr consensos- el Consejo debe integrarse según la ley 24.939 y completar los integrantes que faltan.

En este período se eligieron a las dos abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez y a la jueza en lo Civil Agustina Díaz Cordero, quienes integrarán el Consejo. Para el 18 se espera que se realice la elección de los académicos y restaría sumar un diputado y un senador. Aquí una nueva polémica en la que me adentraré más adelante.

¿Qué puede pasar si para el 15 no se conforma el cuerpo? A partir del 16 de abril todo será declarado nulo, aseguró en su fallo la Corte. Lo que significa paralizarlo y con ello parte de la Justicia. Una que carece cada día más de credibilidad por parte de la sociedad.

Una eventual parálisis afectaría gravemente el normal desenvolvimiento de la Justicia. En primer lugar porque hay una inmensa cantidad de vacantes que se vienen acumulando los juzgados tribunales federales y nacionales. Según datos del Consejo, de 246 cargos vacantes existen 153 sobre los que aún no se han aprobado ternas, y resta iniciar los procesos para cubrir tres vacantes; el resto de los concursos están pendientes en el Poder Ejecutivo o en el Senado. Además a la fecha acumula 222 denuncias contra magistrados por mal desempeño y otras irregularidades.

Ante esta posibilidad está mañana desde las 8, los miembros del Consejo de la Magistratura se reunirán en plenario para definir un esquema de funcionamiento administrativo que no paralice el sistema de Justicia. Se trata de la reanudación de la reunión que comenzó el lunes y en busca de consensos que permitan lograr ternas para enviar al ejecutivo, en muchos casos puestos claves de Comodoro Py como los juzgados 6, 11 y 12 y la sala 1 de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las causas de corrupción y que tiene dos de sus seis jueces por reemplazar, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -este último concursó para seguir en el puesto-.

Si no se logran consensos por un buen tiempo es posible que no se traten concursos, lo cual afectará a la Justicia que como dijimos tiene una amplia cantidad de vacantes. Además buscarán adecuar un reglamento para garantizar que el cuerpo no quede inmovilizado de acción. Esto será un reglamento para delegar la administración y otro para establecer la forma en que deberán elegirse los nuevos consejeros a fin de año, si antes el Congreso no dicta una nueva ley.

Ahora bien, el 16 se debe volver al viejo esquema y como se avizora no habrá ley, pero más allá de eso, lo preocupante es que aún no eligieron a sus dos representantes, uno por el Senado y otro Diputados. Por lo que se deja entrever ni Cristina Fernández de Kirchner ni Sergio Massa están preocupados por nombrar, algo que también atenta contra el funcionamiento del cuerpo porque según el fallo de la Corte a partir del 16 deberá asumir la presidencia el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti y completarse con el resto.

Cómo manotón de ahogado el diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto fue a la Justicia de Entre Ríos y logró que un juez de Paraná le otorgue una precautelar para que el congreso no elija a sus representantes como ordenó la CSJN, que es el Máximo tribunal del país.

El juez federal Daniel Alonso ordenó a los presidentes de ambas Cámaras que se abstengan de nombrar a los integrantes del estamento político. Algo que parece inédito porque un tribunal inferior intenta desautorizar a uno superior y contrariar lo resuelto por este.

La oposición por otro lado enviará a los presidentes de ambas Cámaras el pedido de nombramientos del senador Luis Juez y diputada Roxana Reyes exhortando a que los nombren.

A todas luces pareciera que el final de esta historia aún no está escrito. Lo cierto es que habrá que estar atento a cada una de las jugadas. Eso si el cuerpo no puede paralizarse y ningún estamento puede atribuirse esa capacidad, menos aún cuando en el ámbito legislativo tuvieron la posibilidad de tratarlo en extraordinarias y dejaron el tiempo pasar.