La contundente respuesta de Sergio Berni a las críticas de Juan Grabois

El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, le respondió al dirigente del Frente de Patria Grande, Juan Grabois, por las acusaciones de represor y de tener una fortuna injustificada.

La interna del Frente de Todos abarca diferentes personajes y escenarios. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner mantienen una relación llena de tensiones e incertidumbres. Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está cruzado con el secretario de comercio, Roberto Feletti. Berni y Grabois suman tensión a esta interna partidaria.

El dirigente del Frente de Patria Grande Juan Grabois.

Berni, de primera mano, aclaró su posición política: "Yo no formo parte del kirchnerismo. Parte del espacio donde Grabois decía que Cristina no era líder. También hace poco dijo que le hacía mucho ruido la fortuna de los Kirchner. Esto es normal de Grabois. No lo vi decir nada de su amigo macrista Quintana y Pepín Simón cuando le daban planes a Granel. Lo que diga Grabois no es una interna. Él es un militante del kirchnerismo. Yo no formo parte del kirchnerismo. Me he ido por estas incoherencias”.

Luego, el ministro habló del orden social: "Primero, yo soy ministro de Seguridad, soy el que conduce el monopolio de la fuerza pública y reprimir un delito es cesarlo. Creo en el orden, en la constitución y las leyes. Obviamente que Grabois puede hacer lo que quiere con tal impunidad por las relaciones que tiene”.

Posteriormente, el funcionario de la provincia explicó su supuesta fortuna injustificada: "Segundo, no soy multimillonario y tampoco me molestaría serlo. Todo lo que hice lo saqué trabajando. Soy funcionario público y tengo múltiples actividades desde muchos años atrás. Mi patrimonio lo tengo todo declarado. Sería muy bueno que también lo hagan los que manejan toda la plata de los planes sociales”.

Por último, el ministro Berni sentenció: "Yo soy funcionario del gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo he sido muy crítico de este gobierno nacional. Ustedes lo saben. Todos están diciendo lo que yo discutía en soledad hace dos años. Seré el ministro hasta que el gobernador decida lo contrario. Tengo el deber de defender los derechos e intereses de los bonaerenses. Es mi responsabilidad. Hacer cesar un delito para cuidar los bienes de un bonaerense, legalmente significa reprimir un delito”.