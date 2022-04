Ordenan pericias psiquiátricas para los hijos del juez Walter Bento

Un nuevo capítulo se vivirá en la causa del juez federal Walter Bento. Luciano (27) y Nahuel Bento (30), imputados por el delito de lavado de activos de orígenes ilícitos, lograron posponer su declaración indagatoria - fijada para los últimos días de marzo- adjuntando certificados de psicólogos y psiquiatras para justificar su incomparencencia. Sin embargo, deberán someterse a una pericia psiquiátrica que determine si presentarse a un acto material de defensa -es decir, la indagatoria- puede afectar realmente la salud de los hijos del juez.

Desde que detonó el escándalo de las coimas en la justicia federal mendocina, Luciano y Nahuel Bento dejaron de asistir a sus lugares de trabajo, llevan 11 meses de licencia médica. Ambos presentan sistemáticamente certificados médicos, cada mes, para justificar su inasistencia laboral.

Una alta fuente judicial federal confió a MDZ que “aducen padecer depresión y trastornos de ansiedad, pero el verdadero trasfondo de la estrategia de la defensa tiene un doble propósito: perturbar la continuidad de la causa penal y evitar lo que le sucedió a su madre Marta Boiza”. Boiza dejó de cobrar su sueldo porque fue suspendida y lo mismo podría pasar con sus hijos.

Marta Boiza también trabaja en la justicia federal (prosecretaria) y fue imputada por el mismo delito que sus hijos, lavado de activos de origen ilícito, además de enriquecimiento ilícito. Luego de ser imputada e indagada, fue procesada. Su procesamiento quedó firme cuando, sorprendentemente, el juez Bento desistió de la apelación por considerar que "la Cámara Federal de Mendoza no es un tribunal imparcial, que la resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita”

Como consecuencia de ello fue que Marta Boiza fue suspendida sin goce de haberes por la Cámara Federal de Mendoza en virtud que, con toda lógica, el Reglamento de la Justicia Nacional así lo estipula cuando un empleado o funcionario judicial es procesado por un delito.

Pertenecer tiene sus privilegios

Nahuel Bento es abogado y se desempeña como secretario de primera instancia con funciones en Cámara con un sueldo actual de unos 500 mil pesos. Luciano Bento es jefe de despacho de un Tribunal Oral y gana por mes aproximadamente unos 280 mil pesos. Ninguno accedió a sus cargos por concurso público, sino que fueron nombrados por pedido expreso de su padre, Walter Bento y bajo la modalidad “Federal”: “Vos nombras los míos y yo los tuyos”. Desde que la ley impidió expresamente a los magistrados que nombraran en forma directa a sus parientes, rápidamente se saltó el escollo -hecha la ley hecha la trampa- El juez A nombra a los parientes del Juez B y el Juez B a la inversa. Los famosos "nombramientos cruzados".

El Reglamento de la Justicia Nacional establece que un empleado, funcionario o magistrado puede estar de licencia médica con goce pleno de haberes por un período máximo de dos años. Luego, el tercer año, cobra la mitad y de persistir el motivo que justifica su inasistencia (luego de cuatro años) el afectado debe tramitar su jubilación por invalidez.

Nahuel Bento no trabaja desde mayo por licencia médica pero sigue activo socialmente.

Lo cierto es que tanto Luciano como Nahuel Bento no van a trabajar desde mayo del año pasado por no estar en condiciones médicas (ambos con licencia psiquiátrica) pero ello no les ha impedido desarrollarse en otras actividades de la vida cotidiana.

Nahuel ha participado como disertante en actividades académicas, como por ejemplo un Congreso de Derecho Constitucional que se realizó en noviembre del año pasado (foto) y en diciembre se lo vio feliz en un casamiento. Nahuel Bento en un Congreso.

Por su parte Luciano aprovechó el “parate laboral” para avanzar con sus estudios, logrando a finales del año pasado recibirse de procurador (título previo al de abogado).- Según una fuente judicial de MDZ, Luciano Bento el 9 de diciembre pasado comenzó los trámites ante la Justicia Federal para cobrar el plus en sus haberes por “título”. Dicho plus rondaría los 50 mil pesos más.