Entrega de leche: el Gobierno de Mendoza dio explicaciones y culpó a Nación

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, se refirió a la sorpresiva decisión del Gobierno nacional respecto al cese de de entregas de leche de fórmula a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que a partir de ahora percibirán $800 a modo de reemplazo. Desde la cartera sanitaria provincial criticaron la medida y advirtieron que habrá "un importante déficit".

"La Nación resolvió no entregar más, como lo hacía tradicionalmente, las cajas de leche. Nuestra provincia tiene un consumo de aproximadamente 30 mil cajas mensuales. Ya no se envían más a los centros de salud. Ahora se depositan $800 en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Entendemos que va a haber un déficit importante porque se entregaban en promedio dos cajas de 800 gramos y esto no va alcanzar con el valor que tiene la leche. En el mercado está entre $500 y $600 pesos según la marca", señaló Nadal.

"La Nación va a mandar, pero también completamos nosotros. Con el remanente de leche que ha quedado de Nación vamos a extender la entrega a los chicos de 3 a 5 que tienen bajo peso. Es decir. a los que tienen riesgo nutricional. En otras palabras, hoy el depósito de Nación es para niños de hasta 3 años. El stock que nos queda lo vamos a destinar a los chicos de 3 a 5", aseguró.

Al ser consultada acerca de si peligra la alimentación temprana en los más chicos, dijo: "Quiero aprovechar para decir que la mejor alimentación es la lactancia materna. Después, los complementos con leche, en los casos que no se pueda. Nosotros vamos a estar atentos a si esta decisión que tomó Nación de restringir la entrega de leche compromete la nutrición de los chicos".

Respecto a los índices de desnutrición en Mendoza, dijo que "la provincia tiene índices elevados y tiene que ver con una mala nutrición. No con un desnutrición. Por lo tanto entendemos que la leche es una estrategia para mejorar la alimentación".

En tanto, disparó: "Las fórmulas especiales compradas por la provincia y vamos a seguir con nuestra estrategia de complementar, lo cual estuvo siempre para completar la entrega de Nación. Quiero que quede claro que la provisión de leche es una política nacional".

La decisión causó malestar en el Gobierno provincial.

"Los argumentos de la Nación -en conversaciones- tiene que ver con el empoderamiento de las personas para poder hacer el ejercicio de derecho al consumidor y adquirir la leche. Por otro lado entienden, que le llegaría a las personas con la asignación universal".

Acerca de si le llegará el perjuicio a la gente, señaló que "vamos a ver cómo llega y cómo se compra. Nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzos y hacer una estrategia de gestión sanitaria para ver si los chicos están alcanzado a consumir la leche".