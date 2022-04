Mendoza salió a criticar una polémica decisión de la Nación que afecta a los beneficiarios de AUH

Desde Mendoza salieron a rechazar una medida adoptada por el Ministerio de Salud a través de la cual estableció que los beneficiarios de la Asignación por Embarazo y Asignación Universal por hijo comenzarán a recibir la suma de $800 para la compra de leche de fórmula en lugar de recibirla en los diferentes centros asistenciales del país.

La noticia no fue bien recibida por la Dirección de Maternidad e Infancia provincial desde donde señalaron que la suma de dinero no es suficiente para cubrir el costo de este tipo de productos. "En cualquier supermercado el precio de la leche alcanza $600 por kilo y no es leche fortificada con hierro y vitaminas", detallaron.

Esta situación lleva a advertir que "no solo será menor la cantidad de leche que reciban sino que además hay población que quedará descubierta y es la que más lo necesita". Finalmente, desde Mendoza también señalaron que "se pierde una oportunidad para una intervención sanitaria como el control de salud que es fundamental en el embarazo y en la primera infancia".

Hasta el momento, la entrega de leche se realizaba en los centros de salud y se distribuía a las embarazadas y puérperas y a los niños a partir de los 6 meses de edad y hasta los 2 años, extendiéndose hasta los 5 años en niños de bajo peso o riesgo nutricional. Estos últimos recibían un kilo de leche adicional, es decir, 3 kilos al mes; mientras que al resto de los menores se les entregaba dos kilos.

Según detallaron desde Mendoza, el promedio de entrega de leche era de 30.000 kilos mensuales. "Esto favorecía la asistencia a los controles de salud, ayudaba a detectar situaciones de riesgo tales como violencia intrafamiliar y garantizaba el acceso alimentario a esta población", aseguraron.