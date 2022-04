El contundente mensaje que le dieron los allegados de Alberto Fernández al kirchnerismo

Paulino Rodrigues, analista político de MDZ Radio, se refirió a los dichos de Vilma Ibarra, allegada a Alberto Fernández, en medio de la crisis política dentro de la coalición de Gobierno. Esta, le hizo llegar un mensaje al kirchnerismo, mientras los distintos miembros del Gobierno que estaban equidistantes en la pelea Alberto-Cristina, empiezan a tomar partido por uno u otro.

Paulino Rodrigues comenzó citando a Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, quien dijo este fin de semana "Nadie se salva solo". Esto es un mensaje al kirchnerismo, "¿qué les dice? 'No nos podemos dividir porque no nos salvamos: no se vayan, porque ustedes tampoco tienen futuro. En ese caso, nosotros quedaremos débiles y fracasaremos probablemente en términos de estrategia para las elecciones de 2023, pero ustedes se van a quedar solos también'".

Mientras tanto, "Leandro Santoro terminó dando ayer la idea de que no está tan mal subir retenciones -insistencia clara del kirchnerismo-, si fuera el caso, porque hay que 'evitar niveles insoportables de pobreza e indigencias'. Además, adjudicó a esa posible suba de retenciones la idea de que hubo ganancias extraordinarias por la guerra. Todo esto, en una semana donde empieza un paro de transportistas de granos, donde el campo sigue en alerta y donde hay un conflicto que se va a instalar incipientemente, respecto al transporte público de pasajeros del interior, sector que va camino a una paritaria el miércoles, que no será fácil de destrabar porque no les pagaron los subsidios del mes de febrero, siendo que estamos en abril. Aquellos a los que se habían comprometido para destrabar el eventual paro de comienzo de año".

Entonces, aseguró el politólogo que "estamos ante un sinfín de problemas que el Gobierno prolonga, no sintetiza, no resuelve, salvo excepciones. Así, se acumulan y en esa acumulación, la sensación de que nadie toma decisiones es muy fuerte".

"El Gobierno tiene tantos conflictos que hasta Sicoli se anima a pensar en 2023. Y Felipe Solá, enojado con Alberto Fernández por la decisión que tomó de recambio, termina yendo a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras Kicillof ya toma posición por Cristina Kirchner, porque sabe que está ahí por ella, entonces cierra fila con Máximo Kirchner y por tanto empieza a dejar de estar como un equidistante en la pelea de Alberto y Cristina, y toma partido. Se distancia del presidente, siendo el gobernador de la provincia más importante del país", concluyó.