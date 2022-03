El sugerente comentario que se le escapó a Massa sobre Cristina y Máximo Kirchner

Cauto. Así se mostró el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en una entrevista con Jorge Rial por Radio 10. Con la difícil misión de lograr el mayor consenso posible para aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso, intentó esquivar todo tema que pudiese generar rispideces internas e incluso con la oposición. Sin embargo, un comentario "de barrio" pareció ser una crítica de refilón para el líder de La Cámpora Máximo Kirchner y reveló cómo ha seguido la vicepresidenta la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

"No me gusta hablar por terceros", repitió en dos oportunidades Sergio Massa ante las insistentes preguntas sobre Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Acerca del rol que ha tenido la vicepresidenta, solo admitió que han tenido un diálogo institucional fluido y que "ella quiere tener el mayor nivel de información posible". "Hoy es el tiempo de diputados. Si avanzamos cuando llegue el tema al senado cada senador pondrá su oposición. No me gusta ser vocero de otros", remarcó de forma cortante sobre el tema.

uD83DuDC49 #Argenzuela | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? " @CFKArgentina tiene un rol activo como Presidenta del Senado, así de igual manera lo tengo yo como Presidente de la Cámara", @SergioMassa a @rialjorge uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/B8fh2d03Nl — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) March 9, 2022

Pero salir de ese terreno lo llevó a otro aún más vidrioso: la posición del líder de La Cámpora Máximo Kirchner. "No hablo en nombres de terceros y menos de diputados. No soy quien para señalar a nadie. Pero me parece que tenemos que aprender en todos los temas es tolerar las diferencias", sostuvo al respecto.

Sin embargo, dejó claro que no coincide con la decisión del diputado Kirchner de hacer públicas sus diferencias con las negociaciones y recurrió al código de barrio para deslizar una crítica. La frase surgió cuando fue consultado sobre su propia apreciación sobre los términos del acuerdo.

"Lo importante ahora es tener la herramienta para avanzar con el mayor nivel de consenso posible. Después se dirán las diferencias puertas adentro. Yo me crie en el barrio y me decían que los trapitos sucios se lavan en casa, por lo tanto si quisiera dar es debate lo daría en casa y no en los medios", subrayó.

uD83DuDC49 #Argenzuela | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? "Los trapos sucios se lavan en casa, si tengo que hablar con alguien, lo hare después", @SergioMassa a @rialjorge uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/bSERHF59q5 — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) March 9, 2022

Para calmar las aguas, Massa recurrió al Papa Francisco y llamó a "no dramatizar las diferencias". "No hay que dramatizar diferencias. Hay que saber metabolizarlas. Es una coalición de gobierno donde pueden haber posiciones distintas. Es lo que el papa francisco llama la concordia", manifestó.

En este sentido, puso ejemplos y blanqueó las diferencias que tiene con el kirchnerismo y que no le impiden seguir formando parte de un mismo frente de Gobierno.

"En diciembre se votaba en la legislatura bonaerense la reelección indefinida de intendentes. Yo estoy en contra y mi espacio votó en contra y nadie me señaló con el dedo. Porque era una posición conocida sobre ese tema. Hay que construir unión en la diversidad", esgrimió.

"Hay temas en los que podemos pensar distinto. Yo tengo una mirada de mano dura en seguridad y otros diferente. Yo no voy a resignar lo que pienso sobre Venezuela, Nicaragua o Rusia por ser parte de una coalición. Hay que respetar al que piensa distinto. Yo trabajo por la colaboración de todos los sectores para que Argentina no entre en default", finalizó.