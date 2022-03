A pesar de la invasión rusa a Ucrania, Argentina no aparece en el radar del gas y del petróleo

La invasión rusa a Ucrania podría haberle brindado a la Argentina una nueva oportunidad para ponerse en un pie de igualdad con grandes proveedores de gas y petróleo debido a las reservas existentes en Vaca Muerta, en la Provincia de Neuquén, pero nuevamente se está dejando pasar la puerta que se abrió, lamentablemente por un conflicto armado, en el mundo.

Los gasoductos y oleoductos proyectados aún están en etapa de elaboración y la infraestructura de rutas y caminos es por demás diminuta, y en algunos lados inexistentes. Sin trenes que conecten los puertos con la producción siquiera, todo se desarrolla sobre una única arteria que, en el caso de la conexión Rincón de los Sauces y Añelo, a veces se transforma en ripio y cráteres.

“Es imprescindible que la dirigencia deje de mirar para otro lado y concretar todos los proyectos que tenemos armados y presentados y que se podrían aplicar si se sanciona la Ley de Hidrocarburos que aún duerme en el Congreso”, le dijo a MDZ Marcelo Rucci, secretario general del gremio del Gas y Petróleo de Neuquén, Chubut y Río Negro.

Por su parte, Milton Morales, el intendente de Añelo, ratificó todos los dichos de Rucci y agregó que “la posibilidad de mostrarnos como un lugar pacífico y lleno de posibilidades está. Lo lamentable es que nunca logramos que se establezcan proyectos de mediano plazo.

Milton Morales, intendente de Añelo.

Rucci y Morales son dos de los referentes más importantes del corazón de Vaca Muerta. Rucci, además, fue intendente de Rincón de los Sauces, donde se constituyó la base del yacimiento Loma la Lata. Por eso su palabra toma doble dimensión.

El actual jefe de los petroleros neuquinos expresó que lo que está sucediendo en Europa “nos abre una puerta grandísima a toda nuestra actividad. Lamentablemente, necesitamos grandísimas inversiones, como oleoductos y gasoductos, tomar decisiones políticas firmes y definitivas para que explote Vaca Muerta y no quede siempre como una promesa”.

“Ahora tenemos que esperar que se apruebe la Ley de Hidrocarburos, que hace años que se está tratando en el Congreso y no avanza para ningún lado. Hoy nos encontramos con precios excepcionales pero nosotros discutimos pequeñeces”, agregó.

En este sentido, Rucci consideró que “seguimos con expectativas, pero realmente tienen que tomar conciencia que esto tiene que ser ya y no se puede seguir esperando”.

“Si la decisión política estuviera, tampoco sería inmediata la reactivación. Porque cuando uno transita por ahí se da cuenta de que falta todo, desde la mínima estructura en caminos y transportes hasta inversiones de toda índole”, describió.

Quienes los conocen han escuchado estas opiniones hace mucho tiempo, hace más de una década, y por eso se planta en que “todas las discusiones políticas hicieron atrasar todo. Si se pensara en Vaca Muerta como corresponde los gasoductos y oleoductos ya tenían que estar preparados y construidos”. secretario general del gremio del Gas y Petróleo de Neuquén, Chubut y Río Negro.

“Y nuestros pueblos también tienen que ser considerados”, agregó, “porque no puede ser que Añelo, donde está la reserva de gas más importante del continente, no haya gas para sus pobladores. O en Rincón de los Sauces, con toda la historia que tenemos en el tema no podamos conseguir una red de wi fi constante y permanente. Son todos problemas, desde los más grandes hasta los más pequeños que hace inconsistente cualquier perspectiva de crecimiento y producción como correspondería”.

“Hay que replantear todo inmediatamente. Si creemos que esto que tenemos acá guardado y enterrado le sirve al país para salir de su crisis energética, sólo será un deseo y un sueño no realizado, bajándole los brazos a todos los que queremos trabajar en esta actividad, tanto los trabajadores como las empresas mismas, que no sienten que están acompañadas por las políticas de turno. Estos vaivenes de la política hacen que se desaprovechen estas posibilidades, permanentemente”, sentenció.

A medida que pasan los años, los pobladores y la dirigencia local de la región vinculada con la Ruta del Petróleo se ven afectados por los procesos nacionales que complican la llegada de inversiones. Hubo un primer proceso de proyecciones positivas cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un acuerdo secreto.

Parecería que la actividad trabajara en un serrucho, en la que hay épocas que todo va para arriba y en otras baja abruptamente. Así se observa desde 2013 por lo menos y Añelo se transformó en un símil de una ciudad del Conurbano, con viviendas precarizadas a la banquina de la ruta, containers y una desorganizada proyección en la meseta, que el anterior intendente, Darío Díaz, alertó sin éxito oportunamente.

“Hay que dar seguridades de todo tipo, desde lo jurídico hasta lo político. Seguimos discutiendo cuestiones como la Ley y otros proyectos que la política no toma en cuenta. Todos vemos que las inversiones no vienen, que los gasoductos y oleoductos proyectados hace una década sigue en discusión”, expresó Rucci.

Como tantos otros, el ex intendente de Rincón de los Sauces viene reclamando que se integre a las comunidades locales dentro del proyecto “para que todo fluya y sea en armonía. No puede ser que parezcamos pueblos abandonados a la deriva”, comentó.

Es que es muy difícil cotidianamente explicar la riqueza que se extrae del lugar y la pobreza de los pueblos linderos. “Tanto el Gobierno nacional como el provincial tienen que ser los primeros interesados. No podemos ni hablar por teléfono en la ruta, que a su vez está destruida. Si no atamos todos los cabos sueltos Vaca Muerta no será posible” dijo Rucci.

Continuando con la preocupación del dirigente sindical y de su antecesor Díaz, Morales comentó que “la crisis y la invasión de Rusia a Ucrania nos posiciona de otra manera, nos muestra como una posibilidad pero toda la potencialidad se queda a mitad de camino cuando todo está por hacer”.

“Para que esto crezca se deben poner de acuerdo todos los sectores. Hay anuncios, proyectos de grandes gasoductos y oleoductos, pero todo esto se debe concretar y dejar de ser proyectos”, señaló al tiempo que dio su punto de vista sobre la incipiente conurbanización de la región.

Para Morales, “hay que integrar a todos los pueblos, tomarlos como protagonistas, darle la planificación y la infraestructura necesaria ya que crecemos al ritmo de una actividad que genera una llegada masiva de gente, pero no podemos darle las respuestas necesarias. Para peor, cuando las situaciones económicas y políticas argentinas producen un quiebre, cuando todo baja, no podemos seguir brindándoles otro tipo de trabajo que no esté vinculado al petróleo y el gas”.

“Nosotros necesitamos que los plazos se acorten, que la infraestructura llegue rápido. Estamos en la ciudad más próxima al corazón de Vaca Muerta pero no podemos darle lo que la gente necesita. Por una misma ruta nos conectamos con todos lados y además transitan todos, desde las familias, los ingenieros o las maquinarias pesadas que se necesitan, además de los camiones que trasladan todos los insumos imprescindibles para la actividad, que son de gran volumen”, agregó el intendente de un pueblo con más de 10.000 habitantes actualmente, pero que hace una década apenas rondaba los 2000.

Para acompañar todas esas iniciativas, que siempre tienen que estar impulsadas por el Gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino, “hicimos un master plan a partir del 2014, pensamos en el desarrollo integral de Vaca Muerta”, que aún resta concretarse, fundamentalmente en materia de rutas y transportes, donde hay muchos accidentes que pegan de lleno en todas estas localidades.