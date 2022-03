La fuerte denuncia de José Luis Espert contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

El diputado nacional José Luis Espert insistió en sus críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que el Gobierno "arregló" con Juntos por el Cambio para dividir el proyecto que se trata en el Congreso y así conseguir la aprobación. Además, el economista liberal elogió a su par Javier Milei y lo invitó a formar parte de su alianza.

Durante una entrevista en el canal TN, José Luis Espert retomó sus argumentos contra el acuerdo con el FMI y reiteró que el Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández puede evitar el default: "Si tenés voluntad de acordar con el Fondo y no caer en default, pero la ley al mismo tiempo se cae, pagás el vencimiento con reservas. Según el Gobierno, hay 37.000 millones de dólares en reservas entre DEG, oro, swap con China y algo de liquidez. Puede usar 3.000 millones de dólares para pagar. Y si no que no nos digan que tienen ese monto de reservas porque nos estarían mintiendo".

Respecto al acuerdo en sí, el liberal manifestó que "es insostenible e inconsistente, esconde un impuestazo y un tarifazo que van a matar a la gente". En cambio, añadió, tanto "las empresas deficitarias y la coparticipación sin límites siguen, los chantas, chorros y ñoquis siguen dentro del Estado. La burocracia estatal no se toca. En este acuerdo, el pato de la boda vuelve a ser la gente de laburo".

"El programa tiene cero ajuste del gasto público y todo es al sector privado, con suba de bienes personales y pseudo impuestos", resaltó.

Asimismo, Espert denunció un pacto secreto entre el oficialismo y la principal coalición opositora: "Acá hubo un arreglo que no se dice. Creo que el Frente de Todos le ha facilitado a Juntos por el Cambio la división de la moneda (el proyecto de ley) en dos caras para que Juntos vote el préstamo y se abstenga en el segundo artículo, donde figura el programa".

Por otro lado, al ser consultado sobre su futuro político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el economista recordó los tres "pilares" de su programa de gobierno: comerciar con el mundo, un Estado de tamaño razonable y leyes laborales modernas. "En el 2023 me veo haciendo de nuestro espacio Avanza Libertad un espacio nacional. Que las ideas que representamos tengan personería jurídica con otros partidos con los que trabajamos en todas las provincias para ser una fuerza electoral muy fuerte el año que viene", detalló. Además no descartó ser candidato a presidente.

Finalmente, José Luis Espert le dejó un elogio a Javier Milei: "Me encantaría que estuviera en nuestro espacio. Me parece una persona valiosísima. Mi relación es muy buena. A pesar que él es anarcocapitalista y yo soy liberal clásico, para mí sería bárbaro que esté con nosotros".