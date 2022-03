FMI: misión de Sergio Massa para unificar dictámenes y una cita con Alberto Fernández

Sergio Massa recibirá a partir del mediodía en su despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados a los jefes de bloque de Juntos para el Cambio en un intento por acordar un dictamen de mayoría para votar en el recinto el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo del Frente de Todos es reunir todos los borradores de dictámenes para unificar los textos previo análisis y aprobación de Alberto Fernández.

El objetivo de la Casa Rosada, vía Sergio Massa, es lograr el mayor nivel de consenso en torno al acuerdo con el FMI. Incluso no se descarta posponer la sesión prevista para este jueves, o viernes, en pos de sumar votos a favor del proyecto de ley para refinanciar la deuda de US$44.000 millones contraídos con el FMI durante la presidencia de Mauricio Macri. La misión no será sencilla: ya no sólo se trata de desdoblar el articulado sino también de modificar la redacción.

Está en debate el texto, el concepto, del artículo 1. En Juntos no están dispuesto a votar un artículo que establezca la aprobación del “programa de facilidades extendidas”, como establece por ahora el articulado. Luciano Laspina, vocero económico del Juntos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, explicó que es inconstitucional. Aseguran que no corresponde al Congreso aprobar un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y un organismo multilateral de crédito, o avalar la política económica del gobierno nacional a través de un nuevo acuerdo.

Ese nudo intentarán destrabar hoy Sergio Massa junto a Mario Negri (UCR), Laspina (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), en representación de Juntos. El macrista Cristian Ritondo participaba esta mañana de Expoagro y no llegaría al encuentro al que se sumaría también Luis Di Giacomo (bloque provincias unidas), un aliado del oficialismo en el recinto. Más allá del frente externo de negociación con la oposición, el Frente de Todos libra su propia batalla interna con La Cámpora de Máximo Kirchner.

El hijo de Cristina Fernández de Kirchner suma el apoyo de unos 30 diputados para rechazar la ley, o abstenerse, y ya ordenó la retirada de sus legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A La Cámpora le preocupa específicamente que, con el nuevo programa, la deuda deje de ser de Mauricio Macri y pase a ser la deuda de Alberto Fernández. En términos técnicos, rechazan que el gobierno nacional contraiga un nuevo crédito ante el FMI para refinanciar la deuda que dejó Macri y que, ahora, pasaría a ser de Alberto Fernández.

En línea con Máximo Kirchner, desde Juntos apuran a Martín Guzmán asegurando que el nuevo programa negociado con Washington toma más deuda que la existente. Ahora Argentina debe 40 mil millones de dólares ya que se pagaron 5 mil millones al FMI desde que asumió Alberto Fernández. Sin embargo, el programa negociado con el FMI otorga 45 mil millones de dólares, con un excedente que va a las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Juntos llegará al despacho de Massa con el discurso acordado en la reunión de la mesa nacional. Evitar el default. Pero no están dispuestos a votar un dictamen de mayoría que en su artículo 1 apruebe el programa de facilidades extendidas ni sus memorándums. “El programa de política económica del gobierno nacional no corresponde al Congreso, eso es inconstitucional”, advirtió Laspina.

Massa va a escuchar y a pedir propuestas por escrito. Y a la tarde las va a revisar con sus abogados y después con el Presidente de la Nación. Por ahora hay 3 dictámenes. Uno del oficialismo que será el de mayoría. Otro de la UCR la Coalición Cívica y PRO. Y uno de provincias. A partir de las 13:00, el presidente de la Cámara de Diputados recibirá a los gobernadores del PJ que, previo paso por Casa Rosada, llegarán en combi junto a Juan Manzur. Con la excepción del radical Gerardo Morales que irá directo al Congreso.