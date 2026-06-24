Cumbre en Chaco: tres gobernadores radicales arman un frente común para exigirle obras a Javier Milei

Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se verán las caras este jueves en Resistencia para coordinar posiciones y llevarle a la Casa Rosada una agenda común de reclamos.

El cónclave, que tendrá a Zdero como anfitrión, se da en un escenario de fuerte ahogo financiero en las provincias, que los tres mandatarios atribuyen al recorte de recursos nacionales y denuncian como una herramienta de presión política.

Hasta ahora, el Gobierno había negociado provincia por provincia, aprovechando las urgencias y asimetrías de cada distrito para acordar de manera individual.

La foto de Resistencia busca quebrar esa lógica: si los gobernadores logran sostener un frente unificado, la Casa Rosada perdería margen para fragmentar los pedidos y resolverlos por separado.

El encuentro es, además, el segundo capítulo de una estrategia que arrancó en mayo en Rosario, donde mandatarios de distintas provincias ya habían expresado su preocupación por la caída de fondos y la parálisis de obras.

La diferencia es que Chaco, Santa Fe y Corrientes comparten una geografía y una matriz productiva que los vuelve interdependientes, lo que da otro sustento al reclamo conjunto.

Qué hay detrás del ahogo provincial

Desde su llegada al poder, la administración de Javier Milei recortó con fuerza las transferencias discrecionales a las provincias y frenó la obra pública nacional, mientras la coparticipación automática cayó en términos reales al ritmo de la recesión.

Los gobernadores, de distintos signos políticos, denuncian que el esquema funciona como un mecanismo de presión: retacear recursos para luego ofrecer fondos y obras a cambio de respaldo legislativo en el Congreso.

El impacto se siente en cada distrito. Según reconoció el propio Valdés, Corrientes registra una merma real cercana a los 10.000 millones de pesos en recursos coparticipables solo en junio.

En Chaco y Santa Fe, en tanto, las obras viales nacionales siguen paralizadas y los subsidios energéticos fueron recortados, lo que golpea de lleno a los servicios públicos y a la capacidad de inversión provincial.

La Ruta 11, símbolo del abandono

Entre los puntos centrales de la agenda regional, la ruta nacional 11 ocupa un lugar destacado. Es la obra que mejor expone la interdependencia entre Chaco y Santa Fe: une Rosario con Resistencia y Formosa, recorre 616 kilómetros en territorio santafesino y 182 en el chaqueño, y constituye uno de los corredores estratégicos del litoral.

Su deterioro es uno de los argumentos que los mandatarios piensan poner sobre la mesa como ejemplo del retroceso de la inversión nacional.

La hoja de reclamos no se agota en las rutas. Los gobernadores buscan presentar una agenda que abarque infraestructura, producción, transporte, conectividad y desarrollo regional, con énfasis en las obras que cruzan más de una provincia y que ninguna gestión puede resolver de manera aislada.

En esa lista asoman el financiamiento de las cajas previsionales y la competitividad de las economías extrapampeanas.

No se descarta un capítulo sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, la vía por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

La concesión de esa ruta fluvial fue adjudicada recientemente al consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus (en lo que se considera la mayor privatización de la era Milei), una operación que el Poder Ejecutivo defendió como la mejor oferta, pero que llegó envuelta en cuestionamientos.

La contradicción que complica a Zdero

Cada gobernador mantiene un vínculo distinto con la Casa Rosada. El caso más delicado es el del propio anfitrión.

Zdero selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza: en mayo de 2025, la alianza "Chaco Puede + La Libertad Avanza" se impuso en las legislativas provinciales con el 45,19% de los votos, un entendimiento que le aportó a Milei bancas y estructura territorial en la provincia.

Esa cercanía siembra dudas sobre el rol de Zdero como cara del reclamo.

Pullaro y Valdés, en cambio, intentan sostener una distancia crítica con el Gobierno, de modo que el cónclave también servirá para definir hasta dónde llega el pedido conjunto y con qué tono negociar con la Nación.