Acuerdo con el FMI: la CGT definió su postura y sorprendió a algunos sectores

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, reiteró hoy en el Congreso el apoyo de la central sindical al acuerdo del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del crédito de más de 44.000 millones de dólares tomado en 2018 por la administración de Mauricio Macri. El camionero Pablo Moyano, el tercer integrante del triunvirato que conduce la central sindical, estuvo ausente.

Daer estuvo en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados acompañado por el titular del gremio de estaciones de servicio Carlos Acuña, también cosecretario general de la CGT."Nuestra posición es acompañar este acuerdo", enfatizó Daer.

Al respecto, destacó que "es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores".

En un breve discurso, el titular del sindicato de Sanidad, aclaró que "no hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar" y aseguró que "esto es salir de la tragedia y encontrar un punto de partida y de proyección".

Héctor Daer durante su intervención en el Congreso.

"En nuestra Argentina tenemos que encarar un proceso de desarrollo, arrancando con un proceso de estabilización que no pase por el lomo de los que menos tienen", insistió Daer.

El sindicalista aseveró que la CGT está "reeditando la responsabilidad histórica de encontrar soluciones a los problemas que tuvo y tiene nuestro país". "No andamos por la vida dejando testimonio. No estamos mirando las cosas desde un balcón. Creemos que este acuerdo al que llegó nuestro gobierno es el mejor al que se podía llegar para no caer definitivamente en el default", añadió.