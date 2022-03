Cuenta regresiva para definir cambios en el Consejo de la Magistratura

Mientras la política se concentra en el acuerdo con el FMI que se envió la semana pasada al Congreso tras la apertura de sesiones, desde principios de diciembre de 2021 ingresó el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la integración del Consejo de la Magistratura que respete los estamentos.

Recordemos que el presidente Alberto Fernández pidió en su discurso del 1° de marzo por la reforma integral de la justicia. Apuntó contra la Corte y recordó el envío del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. De hecho estaba en el temario para las sesiones extraordinarias que naufragaron en el intento.

Ese proyecto contempla 17 integrantes: cuatro jueces del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.

El mismo además incluyó la paridad de género que hoy no se cumple y la duración de cuatro años en el cargo y con reelección una sola vez. Por otro lado desde la oposición también presentaron anteproyectos para debatir.

Hoy son 13 miembros de distintos estamentos que no respetan los equilibrios tras la ley que en 2006 redujo su número, pero si no se aprueba una nueva antes del 15 de abril deberá completarse su composición con 20. Esto lo decidió la Corte Suprema de Justicia cuando declaró inconstitucional aquella que bajó el número.

Por su parte, el Consejo -que es el órgano encargado de administrar, seleccionar jueces y sancionarlos- comenzó el año con la encrucijada de tener un plazo hasta el 15 de abril próximo so pena de considerar nulo todo lo que se defina allí a partir de esa fecha, salvo que el Congreso vote una nueva ley.

Tal es la situación tensa que se generó que los mismos miembros trabajaron durante la feria judicial en pos de dar cumplimiento con este requerimiento y votar un reglamento transitorio. Lo más complejo fue intentar un consenso entre la Federación de abogados y el Colegio Público en relación a la fecha para las elecciones. En la cuestión de paridad hubo acuerdo.

Así las cosas, el 17 de febrero pasado fue el juez Alberto Lugones al ser elegido como presidente del Consejo de la Magistratura quien al referirse al fallo de la Corte que los obliga a cubrir 20 miembros para respetar los estamentos manifestó: “En lo inmediato nos toca cumplir con la Corte que nos dio un exiguo plazo. No voy a decir lo que pienso del fallo porque ya di mi opinión".

"Den por cierto que haremos todo para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo pero tenemos que pensar en el día después de no integrarse, el día después no será responsabilidad de este cuerpo. Buscaremos nosotros y habremos de evaluar la forma de continuar porque no eludiremos nuestra responsabilidad", completó Lugones.

Ante este panorama planteado habrá que ver si se pueden lograr en el Congreso los consensos necesarios para avanzar en alguno de los proyectos. Por lo pronto la necesidad de una reforma o nueva integración del Consejo de la Magistratura corre a los legisladores a sancionar una ley antes del 15 de abril o que se logre la vieja conformación de 20. Lo que ocurra primero dijo en su fallo el Máximo Tribunal.