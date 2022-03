Con un insólito mensaje de Dylan, el Gobierno denunció fake news

El reciente nombramiento de Ariel Alonso Zapata al frente de la Dirección de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, no pasó desapercibida. Es que, el especialista en canes estuvo involucrado en una polémica cuando, en medio de la pandemia, ingresó a la Quinta de Olivos para adiestrar de Dylan, el perro de Alberto Fernández.

A través de la cuenta de Instagram que mantiene la mascota presidencial fue que el Gobierno decidió desmentir esta información atacando al diario Clarín.

“Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”, fue el mensaje publicado junto a una divertida imagen.

El mismo culmina: “En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo. Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten”.

No se trató del único mensaje que realizó el Gobierno en este sentido. Durante este sábado, Casa Rosada lanzó un fuerte comunicado en el que se indicó que la compra de alimentos para la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno "se hace de manera centralizada y por Licitación Pública Nacional", por ser el "mecanismo más transparente" y "beneficioso para el Estado".

La información fue difundida en un comunicado, publicado también en un hilo de la red social Twitter, "Ante la difusión de información falsa y distorsionada sobre gastos en la compra de alimentos para la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno".

"Las compras de alimentos por Licitación Pública se realizan con una modalidad que se llama 'Orden de Compra Abierta'", explicó la Secretaría General de la Presidencia y manifestó que "esto quiere decir que el Estado solo paga aquello que solicita y consume, garantizando sus precios por el plazo de duración de la licitación".

Ante la difusión de información falsa y distorsionada sobre gastos en la compra de alimentos para la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno, la Secretaría General aclara lo siguiente uD83DuDC47 1/9 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 5, 2022

Asimismo, indicó que los productos que se enumeran en la licitación "son un estimativo de las necesidades de todas las dependencias de Presidencia" y señaló que "en consecuencia es falsa la información difundida sobre gastos en millones de pesos para la realización de 'picadas'".

"Los productos que se mencionan en la Licitación Pública son parte de los ingredientes que se utilizan para el consumo de alrededor de 1.600 personas", afirmó.