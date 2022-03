Acuerdo con el FMI: el guiño de Alberto Fernández al kirchnerismo duro

En un encuentro con concejalas e intendentas de todo el país, el presidente Alberto Fernández defendió el acuerdo de su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzará a tratarse en el Congreso la próxima semana.

Fernández aseguró que "desprecia" al organismo de crédito y habló sobre su postura en cuanto a la deuda externa durante las administraciones de su ahora vicepresidenta Cristina Kirchner. "De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento", sostuvo.

El mandatario defendió también la estrategia de su gestión durante la pandemia y elogió al intendente Mario Ishii. "Ahora que tenemos que enfrentar este acuerdo con el Fondo del que nadie está feliz, algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en estos deseos colectivos. Quiero que sepan que negocié dos años para que eso no pase", señaló Fernández.

"Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en cinco minutos’ nada de esto podría estar diciéndoles. Les estoy diciendo que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que los jubilados seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos", agregó Fernández, lanzando críticas indirectas hacia el expresidente Mauricio Macri.

"Este acuerdo con el FMI tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores", agregó el jefe de Estado.

"Estamos viviendo un tiempo bisagra en la Argentina, admitamos que me ha pasado de todo a mí. Llegamos con un país destruido, con una deuda que no sabíamos por dónde empezar, llevábamos 99 días juntando impulso y cayó la pandemia. No teníamos al sistema de salud en condiciones de resolver semejante catástrofe. Ahora, nos hicimos cargo porque somos peronistas. Y como somos peronistas, les contamos lo que recibimos, aunque algunos se levanten y se vayan", completó Fernández.

"Mario Ishii me asombra. Es intendente de José C. Paz, un lugar muy postergado, donde ha tenido que hacer desde la municipalidad todo: construye, produce los ladrillos, compra el cemento, construye los hospitales... Por la debilidad que tiene ese lugar. Y admito lo que hace, lo admito, porque se ha puesto a cargo un pequeño Estado, ha construido un pequeño Estado para seguir mirándole la cara a sus vecinos", fue la defensa de Fernández para el polémico intendente bonaerense.

Incendios de Corrientes

Al hablar de la necesidad de lograr equidad en el país, Fernández defendió el accionar del gobierno nacional durante los incendios en Corrientes. "Cuando Corrientes padeció ese tremendo incendio que afectó al 10% de su territorio nos movilizamos en el acto. Gastamos 200 millones de pesos diarios en Corrientes, desde ese y por muchos días, hasta que el fuego se apagó. Y mandamos a todos nuestros brigadistas", sostuvo el presidente.