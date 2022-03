Filmus se mostró optimista y aseguró que el oficialismo acompañará

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, formó parte de las autoridades nacionales que participaron de los actos vendimiales. Durante la mañana del sábado, estuvo presente en el tradicional desayuno de COVIAR y, desde allí, habló acerca del acuerdo con el FMI que la semana próxima comenzará a discutirse en el Congreso.

Marcando una diferencia con lo declarado por la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, el funcionario aseguró que "confía" en que el oficialismo votará "en su mayoría" por la aprobación del proyecto de acuerdo con el FMI.

"El Frente de Todos va a apoyar el acuerdo. Sabemos que no es algo para festejar y que pueden surgir perspectivas diferentes", confesó el ministro. Su postura no fue compartida la senadora mendocina quien, minutos antes, había adelantado que el kirchnerismo no podrá expresarse de forma unánime.

Sin embargo, Filmus se mostró en otro punto y hasta llegó ha defender lo alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo técnico. "Este acuerdo nos permitirá seguir creciendo. Además es el único en el que el FMI acordó con no tener ajustes en el ámbito de la ciencia y la tecnología", explicó.