Sagasti confirmó que el Frente de Todos no votará de forma unificada

La Fiesta de la Vendimia tiene un fuerte contenido político. Es que, resulta una gran vidriera en la que los dirigentes de todos los partidos consiguen poder encontrarse en un ambiente festivo que ayuda a bajar las tensiones propias de la rosca diaria. La cita es casi obligatoria, sobre todo en algunos de los actos más importantes, como el tradicional desayuno de la COVIAR.

La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, llegó hasta el Hyatt para escuchar el discurso de los productores vitivinícolas, el cual se espera que no sea muy amable con la macroeconomía debido a la gran incertidumbre que hay en el país. Pero la legisladora tiene una preocupación urgente y es poder analizar durante este fin de semana la letra chica del acuerdo con el FMI.

El proyecto ingresó el jueves en el Congreso y el viernes se dieron a conocer los anexos. Se espera que el lunes, la cámara baja comience a debatir el tema. Esto deja con muy poco tiempo para el análisis y, en el caso del Frente de Todos, para conseguir los votos necesarios para lograr la aprobación.

Es que, en el oficialismo, desde La Cámpora mantienen una postura encolumnada detrás de Máximo Kirchner, quien ya aseguró que no acompañará el proyecto. Fernández Sagasti admitió que el kirchnerismo no votará de forma unificada, pero aclaró que la mayor tarea será que esta discusión no termine por romper el frente oficialista. "Debemos mantener la unidad porque tenemos que seguir gobernando", indicó la senadora a MDZ Radio.

Si bien no adelantó su voto, aseguró que su decisión tendrá en cuenta dos factores: "Mi voto tendrá una mirada mendocina y peronista".

A pesar de mostrarse más cercana a la posibilidad de aprobar el proyecto, la legisladora no evitó remarcar que debió conocer los detalles del acuerdo con el FMI a través de los medios de comunicación: "Nos enteramos por los medios, al igual que todos".