Alfredo Cornejo fulminó a la Coviar por no criticar al Gobierno nacional

Por la escasez de críticas a la Nación en su discurso, el senador nacional por Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo cuestionó al presidente de la Coviar José Zuccardi, luego del tradicional desayuno convocado por la entidad que nuclea a empresarios de la vitivinicultura.

"Lo tengo suficientemente hablado con Zuccardi y como yo no soy como el relato K que en privado dice una cosa y en público dicen otra, yo se lo he dicho a Zuccardi diez veces. Cuando viene un gobierno peronista nacional son benévolos con sus discursos, siempre hace lo mismo, no son equilibrados. Los reclamos sectoriales son legítimos, pero yo me pregunto: ¿A los productores, a los bodegueros que tienen una capacidad enorme les da lo mismo trabajar con un tipo de cambio (en referencia al dólar) o con otro”, lanzó Cornejo en una conferencia de prensa que decidió dar después de que terminara el evento. En el evento estuvieron el ministro de Agricultura y Pesca, Julián Domínguez, y otros funcionarios nacionales a quienes Zuccardi hizo algunos pedidos.

En esa misma línea, el legislador por Mendoza fue muy crítico con el sector porque no explicaron la importancia de la eliminación de las retenciones que reclamaron. “Los reclamos sectoriales son los mismos de siempre, razonables algunos. Le puso énfasis a las retenciones pero no se explicó. Acá se ha tomado como un éxito un crédito de 40 millones de dólares ejecutable en 5 años cuando en realidad se le saca al sector vitivinícola 45 millones de dólares en un solo año en retenciones. Entonces el sector reclamó por las retenciones y no dimensionó lo otro. Agradeció los 40 millones de dólares que se ejecutan en 5 años pero al sector le sacan todos los años 45 millones de dólares. Al diagnóstico sectorial le falta lo macro que es importante”, sostuvo el exgobernador de Mendoza.

Para reforzar su idea, se refirió al discurso con el que finalizó el desayuno el gobernador Rodolfo Suarez, a quien respaldó. “Las palabras del Gobernador dieron en la tecla con lo que pensamos el equipo de Gobierno de Mendoza. Los asuntos macro están perjudicando lo local y el Estado provincial tiene escasas herramientas económicas como para mitigar esos impactos. Se pone el foco en los temas económicos en la provincia, pero se tienen escasos instrumentos. Los déficits recurrentes, la emisión, la falta de conexión con otros países perjudican a la vitivinicultura y a otros que hacen las cosas bien”, sostuvo el senador nacional.

Luego siguió con sus cuestionamientos a la Nación por no explicar qué implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sostuvo que se toma “un nuevo crédito” y que los “gobiernos kirchneristas” son los “más ajustadores de todos”.

Por último, Cornejo aseguró que “los verdaderos problemas los genera el gobierno nacional con sus déficits recurrentes, su emisión, los aranceles externos, la falta de integración con otros países, todos esos problemas, perjudican a la vitivinicultura y a buena parte de los sectores económicos que hacen las cosas bien”.

Según se supo, al finalizar el evento Cornejo viajó a los Estados Unidos donde participará de la jornada “Generando Espacios de Diálogo Público-Privado” que se realiza en Washington. El encuentro es organizado por la Fundación Centro de Estudios Americanos (CEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).