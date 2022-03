Alberto Fernández depende de Juntos por el Cambio para tener acuerdo con el FMI: cumbre Macri-Morales

La matemática en política es cruel e inapelable. En especial, cuando no cierran las cuentas en el Congreso. Con el ingreso del proyecto de “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el FMI” cuyos anexos incluyen entendimientos técnicos como el ajuste de tarifas, la reducción de la emisión y la baja del déficit fiscal que representan el principal obstáculo para su aprobación en la Cámara de Diputados. En ese contexto, y con una rebelión interna encabezada por Máximo Kirchner, el Frente de Todos activó un operativo para sumar votos de Juntos, la principal coalición opositora e insólito aliado de la Casa Rosada para intentar blindar la sanción del acuerdo.

El primer gesto del oficialismo con Juntos fue desactivar la convocatoria a Nicolás Dujovne, Nicolás Caputo y Federico Sturzenegger a la comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunirá a partir del próximo lunes. En la reunión con Sergio Massa y el jefe del bloque FdT, Germán Martínez, se acordó que el ex staff económico de Mauricio Macri exponga ante la comisión bicameral de la deuda y no ante Presupuesto y Hacienda. Ese ámbito quedará reservado para funcionarios para el debate exclusivo del nuevo acuerdo de entendimiento sin revisar los actuado por la gestión Dujovne-Caputo-Sturzenegger durante la presidencia de Mauricio Macri.

La repentina tregua con Cambiemos responde a la urgencia legislativa. El FdT cuenta con 117 votos propios pero Máximo Kirchner arrastraría a unos 30 compañeros para abstenerse o votar en contra del acuerdo que Alberto Fernández y Martín Guzmán cerraron con el FMI. A esos 87 votos fieles a la Casa Rosada deberían sumarse otros 5 votos de aliados de Unidad Federal, y otros 5 del interbloque federal integrado por lavagnistas y peronistas disidentes como Graciela Camaño y Florencio Randazzo. Sin apoyo de la izquierda ni de los libertarios, el FdT llegaría al recinto con apenas 100 votos garantizados. Para asegurarse la aprobación del acuerdo, el oficialismo necesita un piso de 129 votos o, al menos, una catarata de abstenciones.

Para lograr ese objetivo, Alberto Fernández no tiene otro aliado que no sea Juntos por el Cambio. De la bancada opositora deberían salir unos 25 a 30 votos a favor del acuerdo. Hoy ese escenario es gaseoso. Y así como el FMI fracturó a la bancada del Frente de Todos tras el portazo de Máximo Kirchner, también agrieta la unidad de JxC. Ayer en Vicente López, Mauricio Macri y Gerardo Morales repasaron la estrategia legislativa. No hubo coincidencias entre los caciques opositores. El ex presidente impulsa votar en contra del acuerdo. Desde la UCR piden responsabilidad de cara al futuro y están dispuesto a aprobar el esquema de refinanciamiento con una eventual abstención a la hora de votar el “ajuste”, es decir los anexos que contiene el entendimiento técnico con el staff del FMI.

Macri y Morales acordaron reunir a la mesa nacional de Juntos el domingo a las 19:00, un día antes de que Juan Manzur, Martín Guzmán y Sergio Chodos abran la ronda de expositores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El encuentro podría pasarse para el lunes. El objetivo es definir una postura homogénea entre PRO, UCR y Coalición Cívica. Sin embargo, la resistencia macrista choca con la responsabilidad de gobierno de la UCR. Patricia Bullrich propuso, al igual que Elisa Carrió, desdoblar el artículo 1 del acuerdo para aprobar solo el refinanciamiento y rechazar, o abstenerse, en la votación del de los anexos. El límite es fino. Si se aprueba el refinanciamiento pero los anexos se rechazan en Diputados, el acuerdo se cae. El Presidente estaría obligado a aprobar el acuerdo por decreto más allá del Congreso.

Una abstención masiva sería una salida digna para el Frente de Todos. En ese caso, si el sub-bloque de Máximo Kirchner se abstiene, al igual que Juntos por el Cambio, el Frente de Todos podría aprobar la iniciativa con sus votos propios. En ese contexto, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron ayer de manera reservada. Tras el encuentro, el líder de La Cámpora difundió en redes sociales un video de Néstor Kirchner condenando las políticas de ajuste del FMI y a sus socios locales en la Argentina.