El dato que confirma que a Alberto Fernández le piden romper con Cristina Fernández de Kirchner

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, habló en MDZ Radio. Aliado a las filas albertistas dentro de la coalición de Gobierno, dio detalles en Uno Nunca Sabe sobre el conflicto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

En primer lugar, se le planteó a Fernando "Chino" Navarro que da la impresión de no retorno. Principalmente luego de la carta que escribieron kirchneristas, claramente con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero él adujo que no comparte esa mirada. "Ayer estuve con uno de los firmantes de esa carta que me decía todo lo contrario, que no es contra el presidente. Así que quiero creer que las personas que piensan que la política está al servicio de resolver los problemas de los argentinos van a dejar que se privilegie ese costado de la misma".

"Si la política es la pelea de los dirigentes, aquel planteo va a tener razón. Pero a mi que no me cuenten en la pelea de los dirigentes por la pelea misma. Yo elegí la política hace muchos años y me hago cargo de mis errores y de mis falencias, pero sigo con el compromiso de tener más acciones que errores para resolver la vida de los argentinos, humildemente desde el lugar que me toca", siguió.

Consultado sobre si es cierto que dentro del Gobierno hay quienes impulsan a Alberto Fernández a romper con Cristina Fernández de Kirchner, Navarro respondió sin dejar lugar a muchas dudas: "Como en todas las situaciones de debate, hay más albertistas que Alberto y más cristinistas que Cristina, y a veces la obsecuencia no es un buen camino. Lo que se requiere es valor para decir lo que uno piensa en el marco del respecto. La política es servicio y poner por encima los intereses particulares, esto no quiere decir que lo logremos, porque tenemos que rendir cuentas y hacernos cargos de fracasos".

"La pandemia, dentro de lo trágico que es, es una oportunidad, porque Argentina está desnuda sobre la mesa. No hay excusas para entender que sufre, qué está haciendo bien y qué potenciar para que en un mediano plazo pueda bajar la pobreza, la inflación y seamos un país justo donde cualquier argentino sepa que mañana será mejor que hoy, no peor", expresó.

También se le preguntó si el nudo del conflicto entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente es el 2023 y las elecciones presidenciales, ya que claramente en la carta y algunos columnistas kirchneristas dicen que Alberto Fernández entiende que después del acuerdo la economía se puede estabilizar y que la moderación con la oposición lo va a llevar a estabilidad política, lo que le da chances de reelección en 2023. Pero, ¿el kirchnerismo cree que tras el acuerdo vendrá una política de ajustes y eso lo llevará a perder la elección 2023?, ¿ese es el conflicto? "No lo sé. Puesto así sería una mirada casi blanco o negro. Nosotros perdimos elecciones en 2013, en 2015, en 2017, ganamos en 2019 y perdimos en 2021. Me parece que la mirada debiera ser más compleja, si simplificamos en el último partido quizás nos equivocamos. Un equipo no sale campeón o pierde por el último partido, es un proceso", respondió.

"El factor económico determina que el mundo está en una crisis. La más grave desde la segunda guerra mundial a la fecha", dijo Chino Navarro y se le retrucó: "Bueno, sí, pero en Argentina siempre las elecciones se definen por el bolsillo". A lo que respondió: "En todas partes, pero generalmente no es lo único. Nosotros el año pasado perdimos creciendo económicamente de una forma espectacular. Trump perdió en Estados Unidos creciendo en economía, a pesar de la pandemia. Es más complejo. Tenemos la obligación, bajar los decibeles", finalizó.