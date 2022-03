La feroz prueba que Cristina Kirchner le exige a Alberto Fernández para no romper

Pese a los pronósticos más catastróficos, Cristina Fernández de Kirchner parece decidida a continuar con su precaria alianza junto a Alberto Fernández y el sector 'moderado' del peronismo al menos durante las próximas semanas, pese a las fuertes diferencias que tiene con el presidente. Sin embargo, la vicepresidenta pide un 'gesto' que puede costarle caro al mandatario.

Con la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la relación entre el Ejecutivo y el kirchnerismo duro se deterioró aún más y dejó al Frente de Todos muy cerca de la ruptura, con declaraciones desde ambos bandos que no ayudaban a la reconciliación e intentos de retomar el diálogo que terminaron infructuosos.

De todas formas, Cristina Fernández de Kirchner no quiere oficializar la ruptura del oficialismo y prefiere la estrategia del 'fuego amigo' para desgastar a Alberto Fernández desde el propio centro de poder. "Hoy (por ayer) esperábamos la carta bomba de Cristina donde rompía todo, y no llegó. Lo que hizo Cristina fue decir 'vamos a tirar piedras desde adentro pero no nos vamos nada'. Esta es la etapa que se viene, una especie de guerra de guerrillas", anticipó el periodista Tato Young en el programa +Voces, del canal LN+.

Máximo Kirchner se posiciona como el principal articulador de las acciones de su madre.

"De los cargos no se van, pero lo desgastan al presidente. 'Nos están desgastando con nuestras cajas', dicen los albertistas", agregó por otra parte su colega Francisco Olivera, que también explicó el trasfondo de la interna: "Si el Instituto Patria descontara que Alberto tiene posibilidades de ser reelecto en 2023, no estaríamos ante esta escena. El problema es que no le ven posibilidades y que viene no solo un invierno sino un año y medio muy duros y no quieren ser parte de eso".

Finalmente, el periodista Pablo Fernández Blanco comentó una anécdota sobre el poder de fuego que pretende utilizar la vicepresidenta para marcar la cancha y demostrar que ella tiene el poder: "Hace dos días, Máximo Kirchner levantó el teléfono y le confesó a un círculo muy cercano a él y también a la oposición que Cristina no iba a dar un paso para la ruptura. No se va a ir del Gobierno, pero quiere otras pruebas de Alberto más contundente: ministros".

Algunos de los funcionarios que Cristina Kirchner quiere fuera del gabinete son Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Vilma Ibarra (Legal y Técnica), Gustavo Béliz (Asuntos Estratégicos) y Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores).