Un diputado nacional del JxC acusó al Gobierno de no enseñar a invertir a los ahorristas

Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, criticó al Gobierno nacional en una entrevista con MDZ Radio y lo acusó de que su única medida frente a la ”guerra contra los precios” fue controlar la producción de la harina, al tiempo que se preguntó por qué los ahorristas argentinos deciden invertir en dólares en vez de comprar inmuebles.

Buryaile también reprochó al Ejecutivo presido por Alberto Fernández que sus medidas anti inflacionarias tan solo están dirigidas a controlar a los productores agropecuarios: “La famosa guerra contra la inflación se inició con balas de fogueo porque las únicas medidas que han tomado solo apuntan contra al campo. El Frente de Todos piensa que la harina es la causa de todos nuestros problemas de país. Si te sube la nafta es culpa de la harina, si no te alcanza para comer y pagar la prepaga, seguramente la harina es la culpable”, ironizó.

“Ellos argumentan que el campo es el sector productivo que gana más en el país. Pero en mi opinión, el que gana más es el Estado. Estos no invierten, no producen y suben los impuestos para comercializar al extranjero. De esta forma, la levantan en pala y piensan que robándoles al privado podrán controlar la inflación”, enfatizó.

Asimismo, Buryaile explicó por qué a su juicio los ahorristas argentinos deciden invertir en dólares en vez de en inmuebles o en activos para crecer sus patrimonios. “La gente que puede ahorrar lo hace en dólares y no compra inmuebles. Tiene miedo a la compra porque las tasas de impuestos son altas y les preocupa perder su propiedad por no poder pagarla. Por ello creen que al comprar dólares tendrán un colchón de donde agarrarse si les pasa algo, pero no entienden que también se desvaloriza con el tiempo”, argumentó, para concluir que “este pensamiento es culpa del gobierno, que no le enseña cómo invertir a la gente”, aseveró.

Por otra parte, la coalición de Juntos por el Cambio se reunió con los integrantes de la Mesa de Enlace y les prometió anular en el Congreso el decreto que sube las retenciones a los subproductos derivados de la soja. “La mesa de Enlace y nuestro frente coincidieron en que la decisión de Alberto en subir los derechos de exportación fue transgredir la Constitución Nacional ya que esas facultades las tiene el Congreso y el presidente las transgredió. Por otra parte, hay que parar con las retenciones al campo”, remarcó.

El diputado formoseño también puntualizó que la fractura expuesta del Frente de Todos produce angustia en la sociedad, acelera las especulaciones y provoca que decrezca la producción nacional. “No puede ser que salga el periodista vocero de la presidenta y diga que en 30 días se pudre todo. Esa coalición política no es consciente de que la gente está mal y se siente peor. Los ciudadanos vienen de una pandemia muy dura y la inflación tampoco les ayuda”.

Por esa razón, el funcionario solicitó que los políticos se "unan para navegar el barco, que se llama Argentina” y ratificó que deben desinstalar Twitter de sus teléfonos para ponerse a trabajar. “No puede ser que Máximo Kirchner casi generó default financiero y casi hunde a 45 millones de pasajeros. Además, que constantemente le falta el respeto al presidente de la Nación, un irrespetuoso”, destacó.

“Por más diferencias que tengas con alguien de tu partido, lo individual no debe influir sobre lo colectivo y esto sucede en la interna del Frente de Todos. La clase política es manejada por Twitter, una vergüenza”, sentenció.