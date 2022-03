Mientras La Cámpora marchaba, Alberto esquivó la disputa interna

El presidente Alberto Fernández pronunció un breve discurso este jueves en el acto por el Día de la Memoria. Muchos esperaban que el mandatario hiciera referencia a los cortocircuitos internos en el Frente de Todos pero esquivó el tema y solo destacó que el 24 de marzo "es el día en que los argentinos más unidos estamos".

"Cada 24 de marzo es un día que recuerda la tragedia. Pero cada 24 de marzo Argentina se une a repudiar lo que ocurrió ese día. Ahí no hay diferencias. Todos sabemos que hubo un 24 de marzo que postergó a la Argentina como nunca la habían postergado", manifestó el jefe del Ejecutivo nacional y aclaró que a pesar de ello hay algunos que niegan lo que sucedió.

"Al golpe de Estado no debemos olvidarlo nunca. Todavía, pese a tanto dolor y tanto pesar, algunos negacionistas dicen: eso no pasó. 'Hubo desaparecidos pero no fueron tantos'. Vergüenza deberían tener. Asco me dan", remarcó Alberto Fernández.

El presidente destacó el rol de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo y pidió recordar siempre su valentía. "Debemos recordar a esas madres y abuelas que en soledad, en una sociedad que se hacía la distraída, se plantaron frente a los dictadores. Es tiene un valor incalculable. Tendremos con el correr de los años un enorme orgullo: el orgullo de que nuestras madres y abuelas fueron capaces de enfrentar a lo peor que la argentina engendró", subrayó.

Minutos antes de que hablara el presidente, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti si dejó un mensaje dirigido a los integrantes del Frente de Todos. "Todes tenemos bien en claro quiénes se favorecieron con la dictadura. Son los mismos que intentan que el Frente de Todos fracase. Son los que intentan volver al poder como hicieron con Mauricio Macri", manifestó el funcionario kirchnerista en lo que pareció un llamado a la unidad para evitar que vuelva a gobernar la oposición.

Paralelamente, mientras hablaba el presidente miles de personas marcharon junto a Máximo Kirchner y los integrantes de La Cámpora hacia Plaza de Mayo. Allí estaban el ministro Eduardo De Pedro, la titular del Inadi Victoria Donda, el goberbador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros funcionarios alineados con la vicepresidenta.